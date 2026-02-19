PP y Vox rechazan pedir el acta a Mazón pese a sus ausencias en las Corts: "No voy a pasar lista"

A finales de septiembre, los letrados de las Corts firmaban un informe en el que dejaban abierta la puerta a poder suspender las asignaciones económicas a los diputados que reiteradamente se ausentaban de los plenos. Ese texto fue pedido por la Mesa de las Corts cuando Juan Bordera, de Compromís, estaba embarcado en la misión humanitaria de la Flotilla a Gaza. Cinco meses después, ese documento ha reaparecido en el hemiciclo, esta vez, citado por el síndic del PSPV, José Muñoz, en pleno debate sobre pedir el acta a Carlos Mazón.

La moción la ha presentado y defendido Compromís, una Proposición No de Ley más declarativa que efectiva, ya que reclamar el escaño al expresident no tiene consecuencia legal alguna. Ahora bien, el mensaje político hubiera sido potente. Y es "hubiera sido" porque la exigencia no ha salido adelante ya que frente a los apoyos cosechados por parte de los valencianistas y el PSPV se ha impuesto el rechazo de la mayoría formada por PP y Vox, una votación en la que no ha estado Mazón, justo el día en que se le concedía el chófer como expresident.

De hecho, la propia ausencia de Mazón ha sido parte del debate. El expresident no estuvo en la sesión de control a Juanfran Pérez Llorca el miércoles por la mañana, pero reapareció por la tarde durante uno de los puntos de debate. Este jueves no ha estado ni en el debate ni en la votación (ni siquiera telemáticamente, como han hecho dos diputados socialistas) pese a que en el orden del día su nombre ha sido uno de los protagonistas. Su ausencia y la de Llorca no han alterado la mayoría de la derecha puesto que también hubo un par de ausencias en la izquierda.

El síndic de Vox, José María Llanos, vota en la urna de las Corts. / José Cuéllar/Corts

De ahí que Muñoz agitara el informe jurídico citado. Este dejaba en el aire esa posibilidad sanción, situando la responsabilidad de esta suspensión económica a la Mesa parlamentaria, con mayoría clara de PP y Vox. Según el artículo del reglamento, el diputado "podrá ser privado, por acuerdo de la Mesa, de alguno o de todos los derechos que le conceden los artículos del 11 al 14 del reglamento", entre los que está el salario, "cuando de forma reiterada y sin justificación dejare de asistir voluntariamente a las sesiones de Pleno o de comisión".

No obstante, ese mismo informe señalaba dudas porque no quedaba claro que suponen las expresiones "de forma reiterada" y "sin justificación". Pese a ello, y pese a incidir que el PSPV estuvo en contra en la reclamación del informe cuando Bordera estaba en la Flotilla (y posteriormente retenido tres días en una prisión israelí ), el síndic socialista ha exigido "que se aplique este informe" para que se puedan "eliminar las retribuciones por esconderse de este parlamento".

"No voy a pasar lista"

El PSPV se ha unido a la propuesta de Compromís defendida por Baldoví que ha sido tajante: "Que se vaya a su casa de una puñetera vez, no representa al pueblo valenciano". El síndic ha afeado que el exjefe del Consell "no viene a los plenos", que su situación es "anómala" y hasta ha señalado que cuando un expresident deja su cargo en el Palau no puede seguir en las Corts, algo que también hizo Ximo Puig a principio de legislatura durante más de medio año, hasta que fue nombrado embajador ante la OCDE.

Noticias relacionadas

Por su parte, PP y Vox han escudado a Mazón destacando que ya asumió sus errores, dimitió y pidió perdón por sus responsabilidades como 'president'. "No conozco a ningún otro político que haya hecho esto", ha explicado el síndic 'popular', Fernando Pastor, que ha esquivado hablar sobre las ausencias de su compañero de bancada. "Es una responsabilidad personal, yo no voy a pasar lista", ha añadido por su parte el síndic de Vox, José María Llanos, quien ha calificado la propuesta de los valencianistas de un intento de "atacar los derechos políticos personales" de Mazón.