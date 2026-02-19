Las rachas de viento de hasta 130km/h que deja la borrasca Pedro obligan a cortar el tráfico ferroviario entre la Comunitat Valenciana y Cataluña
Los trenes se verán suspendidos en las horas centrales del día, entre las 11 y las 16 horas
El tráfico ferroviario entre la Comunitat Valenciana y Cataluña estará interrumpido hoy, jueves 19 de febrero, entre las 11 y las 16 horas por el aviso por fuertes rachas de viento emitido por Aemet. Así lo ha informado Adif en un comunicado emitido esta medianoche en sus redes sociales.
La borrasca Pedro es la responsable de las fuertes rachas de viento que se esperan para la jornada de hoy y que han obligado a la cancelación del servicio durante las horas centrales del día. Si bien en la Comunitat Valenciana el aviso máximo es de nivel naranja en el norte de Castellón, con rachas de hasta 90km/h en el litoral y 100km/h en el interior, en la costa de Tarragona se esperan rachas máximas de 120km/h, que podrían superar localmente los 130km/h entre las 10:00 y las 18:00 horas. El resto de la Comunitat Valenciana se encuentra en aviso amarillo (sur de Castellón e interior de Valencia y Alicante) o sin aviso por fenómenos adversos (litoral de Valencia y Alicante).
Tal como ha informado Adif en el mismo comunicado, la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica, por lo que es importante comprobar el estado de tráfico ferroviario en caso de tener que viajar por el corredor Mediterráneo.
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana