Más de un tercio de los 91,6 millones de viajeros de Metrovalencia en 2025 proviene de las comarcas

Los 35 municipios situados alrededor de València a los que Metrovalencia ofrece su servicio registraron durante 2025 un total de 32.268.377 de desplazamientos, lo que significa que el 35,2 % de los viajeros de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la provincia de Valencia proviene de fuera de la capital. Esta cifra, que supone más de uno de cada tres usuarios, se completa con los 59.371.762 pasajeros de la capital, lo que en total se concreta en los 91.640.139 usuarios que registró Metrovalencia en 2025.

Las siete poblaciones pertenecientes a la comarca de l’Horta Sud por la que discurre la red de Metrovalencia (Torrent, Mislata, Manises, Paiporta, Quart de Poblet, Picanya y Picassent) sumaron el pasado año 15.247.670 viajeros, lo que supone el 16,63 % de movimientos de Metrovalencia.

Por su parte, los 14 municipios de l’Horta Nord (Godella, Rocafort, Almàssera, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Museros, Massamagrell, La Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Alboraia, Montcada, Burjasot y Paterna) registraron 14.657.786 usuarios, el 15,99 % del total de Metrovalencia.

Dos millones de usuarios en la Ribera i Camp de Túria

El resto se divide entre los 1.798.892 de pasajeros de las seis localidades de Camp de Túria (Llíria, Benaguasil, La Pobla de Vallbona, L’Eliana, Bétera y Riba-roja de Túria), el 1,96 % del global; y los 260.086 de los ocho pueblos de La Ribera Alta (Castelló, Alberic, Massalavés, L’Alcúdia, Benimodo, Carlet, Alginet y Benifaió), el 0,28% de los viajes de Metrovalencia en 2025.

En este sentido, hay que recordar que las labores de reconstrucción por la riada del 29 de octubre de 2024 impidieron hasta el 27 de junio del pasado año 2025 que se pudiera ofrecer el servicio ferroviario entre València Sud y Castelló, sustituido con autobuses en este tramo sur de la red de Metrovalencia.

Manises y el efecto aeropuerto

El municipio que más clientes desplazó a lo largo del año pasado, al margen de Valencia, fue Manises que, con sus seis estaciones de metro, obtuvo 4.879.227 clientes, el 5,32 % de los trayectos en el área metropolitana.

Después se situó Burjassot que, con sus cuatro estaciones de metro y seis de tranvía, alcanzó 4.414.360 viajeros, el 4,81 % del área fuera de València. El tercer lugar lo ocupó Mislata, que con sus dos estaciones de metro, sumó 3.394.200 usuarios. Esta cifra supone el 3,70 % de los movimientos registrados en el área metropolitana.

Los municipios del área metropolitana que completaron el ranking de viajeros en 2025 en sus primeras diez posiciones fueron Paterna, con 2.198.193 pasajeros y el 2,39 % del total de Metrovalencia; Quart de Poblet, con 1.926.485 y el 2,10 %; Torrent, con 1.673.150 y el 1,82 %; Alboraia, con 1.552.579 y el 1,69 %; Moncada, con 1.385.032 y el 1,51 %; Massamagrell, con 687.709 y el 0,75%; y, en décima posición, Meliana, con 665.756 movimientos y el 0,72 % del total de la red.

En los municipios de Camp de Túria lidera los desplazamientos Riba-roja del Túria, con 620.803 usuarios y cuatro estaciones, seguido de Bétera, con 435.840 y dos estaciones, y L’Eliana, con 248.374 pasajeros y tres estaciones.

En la Ribera Alta, el municipio con más movimientos es Carlet, con 73.789 y dos estaciones, seguido de Alginet, con 64.119 y una estación, y L’Alcudia, con 42.911 viajes y dos estaciones. Cabe destacar que los municipios de esta comarca realizaron en 2025 un total de 276.763 desplazamientos en los autobuses sustitutorios entre el 1 de enero y el 26 de junio, ya que a partir del 27 de junio los movimientos se realizaron en tren.

Distribución por estaciones

Entre las estaciones de fuera de la ciudad de València, todas ellas de las comarcas de Horta Sud y Horta Nord, las que concentran mayor número de movimientos son Mislata, con 2.248.816; Aeroport, con 1.571.830; Roses, con 1.247.696; Quart de Poblet, con 1.233.135; Salt de L’Aigua, con 1.223.020; Mislata Almassil, con 1.145.384; Burjassot-Godella, con 1.129.353; Torrent Avinguda, con 1.034.699; Empalme (metro), con 1.019.297; y Alboraia Peris-Aragó, con 896.036 usuarios.

En Camp de Túria, lidera el ránkig de estaciones Bétera, con 402.839 clientes; seguido por Riba-roja de Túria, con 471.806; y la de Llíria, con 225.324 pasajeros.

En la Ribera Alta, las paradas con un mayor número de desplazamientos son Carlet, con 72.235; Alginet que sumó 64.119; y L’Alcúdia con 41.915 usuarios.