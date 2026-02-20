El campsismo agita una encuesta para avisar al PP: "Comienza a preocupar"

PSPV como primera fuerza con 28 escaños, el PP segunda con 25 igualado con Vox en tercera (apenas seis décimas menos en intención de voto) y Compromís con 21. Es el resultado de una encuesta publicada esta semana por una cuenta de X, Electodatos ("una organización independiente que realiza estimaciones para elecciones municipales, autonómicas, nacionales e internacionales", según su descripción), que ha servido a Foro Populares 2020 para alertar de la situación a su formación y, de paso, dejarle un recado a la actual dirección.

Publicación de Foro Populares 2020 en Instagram / Levante-EMV

"Comienza a preocupar", indica este sector interno del PP en una publicación en Instagram con la imagen virtual de las Corts con ese reparto de escaños. La referencia no es casual. Foro Populares 2020 es el núcleo duro de los apoyos del expresident Francisco Camps en su deseo por recuperar el liderazgo de la formación y, de paso, ser candidato a la Generalitat. Cabe señalar, sin embargo, que con ese resultado, el PPCV mantendría el mando en el gobierno autonómico, aunque por los pelos.