El Centro de Salud Pública de Valencia inyecta 1,3 millones de vacunas en 2025

El Centro de Salud Pública de Valencia, el mayor de la Comunitat Valenciana, administró 1,3 millones de dosis de vacunas a lo largo del ejercicio 2025, según el dato ofrecido por la Conselleria de Sanidad. Estas se administraron en los centros de salud de 111 municipios y en 450 colegios. Con estos datos, el centro se convierte en el de mayor volumen de la autonomía al atender a 1,4 millones de habitantes, el 25 % de la población valenciana. En estos datos, se incluyen las dosis inoculadas dentro del calendario vacunal -tanto de adulto, como de adolescentes y niños- como de las campañas de vacunación frente a la gripe o la covid o de prevención frente al VIH, entre otras.

Este tipo de centros cumplen un papel fundamental en la gestión, custodia y administración de las dosis vacunales dentro de los sistemas sanitarios. Son responsables de todo el ciclo de la vacuna desde que llega al centro hasta que es administrada al paciente, asegurando la calidad y seguridad del producto. Por eso, la directora general de Salud Pública, Begoña Comendador, ha resaltado que su trabajo refuerza "la coordinación interna y consolida un modelo basado en la prevención, el rigor técnico y la protección de la población”.

En el ámbito de la promoción de la salud, otra de las funciones del centro, desarrolla programas de educación sanitaria, cribados y vacunación, tanto en el entorno comunitario como educativo. En concreto, en la campaña de vacunación frente a la gripe, en 2025 participaron un total de 93 centros sociosanitarios y 176 centros escolares.

Begoá Comendador en su reunión en el Centro de Salud Pública de València. / GVA

Su papel en la vacunación

Respecto a las dosis vacunales, sus funciones van desde la gestión de la cadena de frío para garantizar la correcta conservación de las vacunas y su administración segura, a la gestión del calendario vacunal (infantil, adolescente y adulto), garantizando la cobertura necesaria y la inmunidad de grupo.

Otras funciones son el registro y seguimiento de cada dosis, la logística y pedido (estimación de las necesidades de la población de referencia, pedidos, recepción y correcta distribución interna de las dosis); y la educación y asesoramiento (información a la población sobre la importancia de las vacunas, resolución de dudas y promoción de la vacunación para aumentar la cobertura y disminuir la propagación de enfermedades infecciosas).