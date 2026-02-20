El Consell del PP: a por su quinto mando de Emergencias en la legislatura más catastrófica, uno cada 200 días

Al principio fue José María Ángel Batalla. Que el que fue durante ocho años único, influyente y respetado secretario de Emergencias con Ximo Puig quedara 'secuestrado' por Carlos Mazón, privándole de la posibilidad de dimitir ante la incapacidad de encontrar un alto cargo para ponerse al frente de la tarea de vigilar los montes y apagar los fuegos, parece un síntoma claro con el paso del tiempo. En la legislatura más dramática que se recuerda, con incendios pavorosos y barrancadas mortales, el Consell de la Generalitat del PP (y Vox durante un tiempo), va camino del quinto responsable en el puente de mando de las emergencias. Han pasado 950 días desde que Carlos Mazón tomó posesión como 'president' a mediados de julio de 2023. Este gobierno sale a un máximo responsable cada siete meses, aproximadamente.

Si el Botànic tuvo durante ocho años al mismo mando al frente, José María Ángel, el PP parece coleccionarlos. Comenzó la legislatura el exalcalde de l'Eliana como responsable de las emergencias por la incapacidad del Consell de Mazón para encontrar cuadros especializados en la gestión de Emergencias.

El primer nombramiento como secretario autonómico de Emergencias llegó en septiembre de 2023, cuando se fichó a Javier Montero para una Conselleria que quedó bajo el mando de Vox en el reparto de competencias pactado por Mazón y Vicente Barrera.

El segundo movimiento llegó, y tercer secretario autonómico, llegó en el verano de 2024, tras la crisis de gobierno motivada por la salida de Vox del Consell y de todos los gobiernos autonómicos por decisión de Santiago Abascal.

Fue ahí cuando se hizo cargo de la gestión de las emergencias la dupla Salomé Pradas, como consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso como SA, al que unía una buena relación con Carlos Mazón de sus tiempos en Alicante. A los pocos meses de aterrizar se encontraron con la temporada de lluvias en la que se produjo la dramática dana del 29 de octubre de 2024. Hoy, ambos son los dos únicos investigados en la causa que instruye la jueza de Catarroja e investiga la gestión política de la dana.

Irene Rodríguez, repescada

De aquella controvertida gestión, precisamente, se derivó el siguiente cambio. Mazón estableció un cortafuegos con los gestores y destituyó a ambos. Como secretaria autonómica de Emergencias se repescó entonces a Irene Rodríguez, que tenía experiencia en la gestión de estas competencias de la época en que trabajó con el que fuera influyente conseller de Zaplana y Camps, Serafín Castellano, cuya carrera terminó por un caso de corrupción. Hoy Rodríguez parece en la rampa de salida tras la dimisión de su marido y también alto cargo en emergencias Raúl Quílez. Queda algo más de un año de legislatura, y el Consell de Pérez Llorca busca al quinto responsable de dirigir la Secretaría Autonómica de Emergencias.