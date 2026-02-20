Las Corts se erige en terreno hostil para el Gobierno con suspenso a la financiación y crítica a las Cercanías

Ni la inclusión del fondo de nivelación entre las reclamaciones, una de las exigencias abanderadas hasta el momento por el PPCV, sirvió este jueves al PSPV para lograr que la reforma de la financiación propuesta por el Ministerio de Hacienda lograse el respaldo de las Corts en su primer paso por el parlamento valenciano. La derrota de la moción presentada por los socialistas, pese al apoyo de Compromís, llegó instantes después de que la formación quedase sola en la pantalla de votación, con los valencianistas respaldando junto a Vox una propuesta del PP crítica con el Gobierno central por la red valenciana de Cercanías.

El pinchazo de la nueva financiación se dio por la oposición de Vox, en contra del modelo autonómico en general, y del PP a quien el PSPV quiso poner en un brete. Los socialistas aceptaron la enmienda de Compromís de incluir la condonación de la deuda y el fondo de nivelación entre las exigencias de la moción. La falta de este fondo había sido una de las primeras motivaciones de Juanfran Pérez Llorca para manifestarse en contra de la propuesta del Gobierno central, una petición ante la que los socialistas eran reacios en un principio, pero que han variado en las últimas semanas.

"Queremos facilitar que el PP entre en el pacto, no seremos un obstáculo", incidió Muñoz, instando a Llorca a negociar con el Gobierno. Pero ni aún así. El síndic popular, Fernando Pastor, mantuvo la negativa que ya ha posicionado a los populares, con cumbre entre los barones y Feijóo hace un mes, y citó entre sus motivos para el 'no' que el pacto de Sánchez fue con Oriol Junqueras, que el nuevo modelo ataque el "ADN de bajar impuestos" del Consell y que este no contemple una "excepción" de la deuda para la dana.

El diputado del PSPV, Ramón Abad, muestra una gráfica de la inversión ferroviaria, este jueves en las Corts. / José Cuéllar/Corts

La negativa de los populares supuso un suspenso al primer examen de la propuesta al nuevo modelo en las Corts y deja lejos los tiempos en los que reclamar un nuevo sistema lograba teñir de verde afirmativo toda la pantalla de votaciones. A ello se unió la moción sobre las Cercanías, también crítica con el Gobierno central que hicieron evidente una realidad: que el parlamento valenciano es terreno hostil para toda aquella moción que inmiscuya al Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. Es obvio, pues la mayoría que tiene la derecha en la cámara tiene su mayor pegamento en la crítica al presidente del Gobierno.

Problemas en Cercanías

A ese bloque se une, de vez en cuando, como este jueves con los Cercanías, Compromís con el objetivo de mostrar su perfil más valencianista y de mordiente con el Ejecutivo central frente a las críticas de "pagafantas" que le tiran PP y Vox de manera casi constante. "Si presentan algo sensato, votamos a favor", indicó el síndic Joan Baldoví que acabó la sesión apoyando una moción a cada grupo: al PSPV la financiación, al PP las inversiones ferroviarias y a Vox la comisión de investigación de las VPP en Alicante.

Esa sensatez acabó en crítica hacia el Ejecutivo central en la cuestión ferroviaria. Y los reproches no fueron ni de lejos tan duros como los de populares y voxistas, pero las palabras que más duelen son las que vierten los socios, como lo es Compromís en el Congreso. "La gente ha abandonado el tren porque no confía, no sabe si se cancelará, si llegará tarde, si se quedará parado a mitad", indicó MJ Calabuig desde la tribuna a lo que añadió: "No es un problema de recursos, es de prioridad política y el País Valencià nunca lo es para España".

Estas críticas dejan al PSPV en muchas ocasiones como la única voz que defiende al Gobierno central en el pleno, algo de lo que no rehúyen los socialistas. "No nos preocupa quedarnos solos", presumió este jueves su portavoz, José Muñoz. Su líder y aspirante a la Generalitat, Diana Morant, es ministra de ese gobierno y en la formación son conscientes que cualquier opción de llegar al Palau, más allá de los errores no forzados del PP en el Consell, pasa por la reivindicación (o al menos el escudo) de la acción de Sánchez y su equipo.

Noticias relacionadas

Los socialistas lo hicieron con el sistema ferroviario, un tema nada sencillo donde pese a admitir que la situación es "mejorable", defendieron el aumento de la inversión en los últimos años, señalaron las dificultades en la ejecución de obra pública y hasta afearon al PP criticar el servicio de Cercanías pese a tener problemas en el metro.