Educación ficha a la entrevistadora de Mazón en À Punt

La Conselleria de Educación amplía su equipo y lo hace pescando en À Punt. El departamento que dirige Carmen Ortí ha incorporado a la periodista de la radiotelevisión pública Vanesa Sanchis que se suma como "asesora de asuntos generales del Consell" con categoría C2. Sanchis ha cubierto la actualidad política en la cadena pública y fue la encargada de entrevistar a Carlos Mazón el último 9 d'Octubre. Como se recordará, la entrevista estuvo envuelta en polémica por el tono poco agresivo con el president a pesar del 29-O.

No es el único nombramiento del Consell este viernes, ya que también se oficializa la llegada de Juan Guillermo Hesse a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que encabeza Susana Camarero como "asesor de asuntos generales de los miembros del Consell". Esta semana quedó vacante un hueco en este área con la salida de Alfonso Montesinos.