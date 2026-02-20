Vaivén
Educación ficha a la entrevistadora de Mazón en À Punt
La Conselleria de Educación amplía su equipo y lo hace pescando en À Punt. El departamento que dirige Carmen Ortí ha incorporado a la periodista de la radiotelevisión pública Vanesa Sanchis que se suma como "asesora de asuntos generales del Consell" con categoría C2. Sanchis ha cubierto la actualidad política en la cadena pública y fue la encargada de entrevistar a Carlos Mazón el último 9 d'Octubre. Como se recordará, la entrevista estuvo envuelta en polémica por el tono poco agresivo con el president a pesar del 29-O.
No es el único nombramiento del Consell este viernes, ya que también se oficializa la llegada de Juan Guillermo Hesse a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que encabeza Susana Camarero como "asesor de asuntos generales de los miembros del Consell". Esta semana quedó vacante un hueco en este área con la salida de Alfonso Montesinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana