Génova levanta la 'cuarentena' sobre la C. Valenciana tras el relevo de Mazón

Superado el shock Mazón, el PP trata de desperezarse del bloqueo que le ha maniatado durante más de un año y busca recuperar el pulso interno. Lo hace, sobre todo, con el aval de la dirección nacional de la calle Génova al nuevo Partido Popular de la Comunitat Valenciana liderado por Pérez Llorca.

En dos días, los dirigentes valencianos van a verse arropados por partida doble. Hoy, Vicent Mompó, presidente provincial, recibirá a la responsable de Políticas Sociales y Reto Demográfico de la Ejecutiva Nacional del PP, Carmen Fúnez. Celebrarán una jornada sobre Política Social con varias asociaciones. Génova le ha dado importancia a este acto. Se prevé mensaje mediático en clave nacional.

El sábado será turno de Juanfran Pérez Llorca, que vivirá su puesta de largo orgánica con una interparlamentaria que reunirá en Dénia a todos los representantes institucionales del partido, a todos los niveles, y donde participará Elías Bendodo, vicesecretario general nacional. El partido lo vende como una convención para coordinar la acción política de los próximos meses en las distintas instituciones y en el PPCV, aunque se lee como la voluntad de reactivar el partido tras meses de letargo, y a falta de poco más de un año para las elecciones, y cuando todavía no hay fecha para el congreso que escoja al candidato.

Un año de frialdad

No han sido muchas las visitas de los dirigentes nacionales en los últimos tiempos. Durante los peores meses de Mazón en el Palau, las apariciones fueron contadas. Apenas algún acto del número dos, Miguel Tellado, interpretado como un aval personal al 'expresident' para resistir. El presidente del partido, Núñez Feijóo, se dejó ver muy poco en actos de partido durante mucho tiempo. Solo acudió a cuestiones vinculadas con la dana. Recientemente ha estado en Valencia, pero en un encuentro institucional con el lobby empresarial AVE, donde le acompañó el nuevo jefe del Consell.

Marzo: 8-M y semana fallera

Todo apunta a que esta presencia se va a redoblar. A los dos actos de este viernes y sábado se espera que se sume un desembarco de dirigentes nacionales en los días grandes de la semana fallera. Castilla y León celebra elecciones el 15 de marzo pero se da por hecho que habrá gran presencia de dirigentes, encabezados por Núñez Feijóo, en la última semana. Incluso se espera presencia de algún dirigente en la feria taurina. El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, ya estuvo el año pasado.

En la nueva era Pérez Llorca, la presencia más constante ha sido la de Miguel Tellado, mano derecha de Feijóo, en la investidura del jefe del Consell y en la cena de Navidad del PP de València. Se especuló con la presencia de Feijóo en la cena de principio de año que montó la dirección provincial de Valencia, pero no pudo cerrarse por problemas de agenda. Cuando sí que volverá a tener Mompó visita nacional será en marzo, en un acto con motivo del Día de la Dona.