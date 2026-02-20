El balance de la huelga de médicos en la Comunitat Valenciana: 75 cirugías canceladas al día, 4.000 citas en los ambulatorios y 6.595 en especialidades

Los pacientes están siendo los principales afectados por la huelga de médicos que, aunque con menor seguimiento que la del mes de diciembre, está impactando de lleno en la sanidad pública valenciana y obligando a cancelar citas ante la ausencia de facultativos. A falta de conocer el balance total, el paro suma 32.000 citas pospuestas en sus tres primeros días, según la cifra ofrecida este miércoles el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Si se mantiene el ritmo de estos primeros días y el seguimiento medio del 10 % por parte de los facultativos, la semana podría acabar con 54.000 cancelaciones.

Por tipo de intervenciones, el paro médico ha obligado a suspender 225 cirugías, 75 cada día, con un reparto de 112 en la provincia de Valencia, 92 en Alicante y 21 en Castellón; y un total de 12.000 consultas en Atención Primaria -4.000 diarias-, con 6.420 pospuestas en los centros de salud de Valencia, 4.410 en los de Alicante y 1.170 en los de Castellón. Sin embargo, la mayor afectación se registra en las consultas externas, las de especialidades, donde los servicios mínimos eran del 75 %. En los tres días, la suma es de 19.785 citas reprogramadas; la media es de 6.595 diarias y un reparto total de 10.586 en Valencia, 7.270 en Alicante y 1.929 en Castellón.

La jornada de huelga de médicos de este lunes en el Centro de Salud de Benimaclet / Miguel Angel Montesinos

Menor seguimiento que en diciembre

El dato será inferior al registrado en diciembre que, con solo cuatro días de huelga, elevó la cifra de cancelaciones hasta los 60.000 actos sanitarios, con una media de 15.000 diarias. Entonces, alrededor del 15 % de facultativos apoyaron el paro, cuando ahora está siendo del 10 % según los datos de la Conselleria de Sanidad. Ayer la cifra se quedó en el 10,76 % de seguimiento, con diferencias notables entre provincias. En Alicante, el paro fue más seguido (15,20 %) que en Valencia (9,10 %) y Castellón (6,29 %). Sin embargo, el sindicato convocante, CESM, eleva el apoyo a la huelga hasta el 90 % en los hospitales y hasta el 85 % en los ambulatorios.

Esta reducción viene, en opinión de los sindicatos, por unos servicios mínimos mayores a los de diciembre, que CESM calificó de "abusivos". A nadie se le escapa que, más allá de este personal impuesto, se trata del quinto paro en un año, su duración se ha alargado a una semana entera y que es la primera de cinco semanas convocadas hasta junio. En total, los médicos piensan parar 24 días en total.

Marciano Gómez en una reunión en Alicante este jueves. / GVA

Gómez ha defendido estos servicios mínimos porque "buscan el equilibrio al derecho fundamental a la salud y el de los trabajadores que tienen derecho a hacer huelga". Pese a ello y a tratar de minimizar su impacto, el titular de Sanidad no ha desaprovechado la oportunidad para recordar que "es una huelga que se hace a la ministra de Sanidad por no haber contado con ellos en la negociación de un estatuto propio". De hecho, ha asegurado que el paro "está perfectamente avalado".

Es cierto que la huelga es de ámbito nacional y se dirige, principalmente, a Mónica García para reclamarle un Estatuto propio; ella ha llegado a un acuerdo general con los sindicatos mayoritarios, sin los facultativos, que incluye más de 100 mejoras para el conjunto del personal sanitario, médicos incluidos según Satse, CCOO, UGT y CSIF. Pero los facultativos están aprovechando las reivindicaciones para recordarle a Gómez el incumplimiento de la promesa de las 35 horas anunciada durante la campaña electoral para enero de 2025 y que sigue sin llegar a la sanidad pública valenciana. De hecho, la manifestación de ayer jueves, comenzó frente a las puertas de la Conselleria de Sanidad en València y finalizó en la Delegación del Gobierno.

Noticias relacionadas

El inicio de la manifestación de los médicos este jueves frente a la Conselleria de Sanidad. / EP

"Queremos condiciones dignas para poder atender mejor al paciente" "Queremos condiciones dignas para poder atender al paciente de la mejor manera posible". Ese es la principal proclama de los médicos este jueves en València, durante la manifestación con la que cerca de un millar de profesionales -también algunos familiares y pacientes- vuelven a reclamar al Gobierno central una mejora de sus condiciones laborales y una negociación al margen del resto de categorías profesionales; en definitiva, para reivindicar un Estatuto propio. La marcha, que comenzó a las puertas de la Conselleria de Sanidad y finalizó frente a la Delegación del Gobierno, es la única planteada durante esta primera semana de huelga indefinida en la Comunitat Valenciana; hay convocada una al mes hasta junio. Los facultativos han protestado durante todos estos días a las puertas de los hospitales y centros de salud de toda la autonomía, pero CESM-CV -el sindicato convocante- quiso centralizar en València su principal acto de protesta. De hecho, se desplazaron facultativos tanto de Castellón, como de Alicante. El sindicato médico no suele ser especialmente reivindicativo, pero "por una vez, estamos unidos y eso es importante", explica una hematóloga, que prefiere no compartir su nombre. Esperanzas para conseguir un estatuto propio hay muchas, pero creen que está complicado porque "los médicos salimos baratos" y que “España no tiene la capacidad económica para atender nuestras demandas”. Ella y sus compañeras sienten que se ha vulnerado su derecho a la huelga porque los servicios mínimos son del 100 % en su servicio, aunque opina que, por eso, está habiendo "cada vez más movilización en redes sociales". Por su parte, la secretaria de CESM en Valencia, Ma Pilar Valero, ha resaltado estos servicios mínimos "abusivos". "Estamos muy contentos con el seguimiento del paro -, explica-, pero al final lo que tiene impacto es si realmente la ciudadanía lo percibe y no nos están dejando". Ella lanza críticas hacia la ministra, pero también al conseller Gómez. Las comunidades autónomas son las que tienen que aplicar ese Estatuto y negociarlo en cada territorio y "están poniendo muchas trabas en el consejo interterritorial".

Reprogramar citas

A partir del viernes y antes de la próxima huelga convocada en plena semana fallera, el reto será reprogramar estas más de 50.000 citas pospuestas, un reto añadido para un sistema sanitario que ya arrastra problemas estructurales de presión asistencial: demoras superiores a 15 días en Atención Primaria, más de 68.000 pacientes en listas de espera quirúrgicas y alrededor de 440.000 en consultas de especialidades.