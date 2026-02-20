El tiempo
El mal tiempo da una tregua a València: Sol y ambiente primaveral para la Cridà, la Copa del Rey y el Año Nuevo Chino
Después de varias semanas marcadas por la inestabilidad, en las que la Comunitat Valenciana ha encadenado hasta siete borrascas consecutivas, regresa la calma
Por fin. Parecía que no llegaría, pero el mal tiempo va a dar una tregua a los valencianos. Después de varias semanas marcadas por la inestabilidad, en las que la Comunitat Valenciana ha encadenado hasta siete borrascas consecutivas, regresa la calma. Y lo hace en el mejor momento posible para el mundo fallero: el domingo se concentran algunos de los actos más esperados de su calendario, desde la macrodespertà y la Entrada de Bandas hasta la primera mascletà y la Cridà, el auténtico pistoletazo de salida de las Fallas de València.
No solo los falleros van a celebrar la llegada del buen tiempo, sino también los aficionados al baloncesto por la semifinal de la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena. También la comunidad china, que va a poder retomar la celebración del Año Nuevo Chino, aplazada el pasado fin de semana por las fortísimas rachas de viento. No obstante, cambia de ubicación: del centro de València se desplazará hasta Torrent.
Sábado marcado por la estabilidad
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todo apunta a que la Comunitat Valenciana disfrutará de uno de los fines de semana más tranquilos de los últimos meses. El sábado se presenta estable y mayoritariamente despejado en todo el territorio. Solo se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral sur de Alicante a primeras horas, que tenderán a desaparecer conforme avance la mañana. El viento soplará flojo y variable, con brisas marítimas por la tarde.
En cuanto a las temperaturas, la nota más destacada será el ascenso notable de las máximas en el interior norte de Castellón, mientras que en el litoral se prevén ligeros descensos o pocos cambios.
Temperaturas en las capitales de provincia:
•València: mínima de 7º y máxima de 18º
•Castellón: mínima de 6º y máxima de 17º
•Alicante: mínima de 10º y máxima de 17º
Ambiente primaveral para la Cridà
Aemet pronostica un domingo en el que se mantendrá la estabilidad y, además, subirán las temperaturas, lo que dejará un ambiente muy agradable para los numerosos actos falleros previstos. La jornada arrancará con cielos despejados en general, aunque por la tarde podrían aparecer intervalos de nubes bajas en puntos del litoral. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos y el viento seguirá flojo y variable, con brisas costeras.
Temperaturas en las capitales de provincia:
•València: mínima de 8º y máxima de 21º
•Castellón: mínima de 7º y máxima de 19º
•Alicante: mínima de 9º y máxima de 19º
