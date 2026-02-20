Misión lince ibérico 2028 en el monte valenciano: Medio Ambiente trabaja para reintroducir la especie en dos años

“Un área potencialmente favorable para la recolonización de la especie”. Así define la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince ibérico en España y Portugal a la Comunitat Valenciana. Y por eso el Consell ha iniciado la redacción de un programa de conservación de la especie en peligro de extinción pero, sobre todo, de reintroducción de la población reproductora del lince ibérico en la Comunitat Valenciana. El calendario ya está diseñado: si todo va según lo previsto, podríamos considerar la especie reintroducida en 2028.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha presentado este viernes la estrategia diseñada por la dirección general de Medio Natural y Animal. No es la primera comunidad autónoma que se marca esa misión: de hecho, las vecinas Castilla-La Mancha y Murcia ya lo han hecho. Y, precisamente por el hecho de que estas dos hayan tomado la delantera, estos últimos años se han producido avistamientos de linces en territorio valenciano, en las tres provincias y en zonas limítrofes con las autonomías vecinas. De hecho, según la Generalitat, durante el año 2025, al menos dos ejemplares se han establecido durante periodos prolongados en la Comunitat Valenciana, y así lo han confirmado los agentes medioambientales que realizan el seguimiento de la especie.

Presentación del programa de reintroducción del lince ibérico / GVA

Martínez Mus ha recordado que el lince ibérico, además de ser una de las especies más representativas por su recuperación tras haber estado en peligro crítico de extinción, “es una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos”. Su presencia contribuye a regular las poblaciones de presas, mejora la salud del territorio y actúa como un indicador de la calidad ambiental. “Proteger al lince es proteger el conjunto del ecosistema”, ha señalado.

¿Dónde se han visto linces en la Comunitat Valenicana?

Ha sido un fenómeno esporádico, pero no tanto. El primer registro reciente se sitúa en octubre de 2017, en Coves de Vinromà (Castellón). Posteriormente, en enero de 2019, se constató la presencia de un ejemplar en Villena (Alicante). En septiembre de 2020 se produjo un nuevo avistamiento en Castalla (Alicante), y en marzo de 2021 se confirmó la presencia de lince en Sella (Alicante).

Tras estos registros puntuales, en 2023 se intensificaron las observaciones. Entre abril y mayo de ese año se detectó un ejemplar de la especie en Relleu (Alicante), y en mayo de 2023 se confirmaron nuevas presencias tanto en Villena (Alicante) como en Losa del Obispo (Valencia). Y durante 2024 se observaron estancias más prolongadas: en julio se registró la presencia de un lince en Ayora durante 18 días. Ese mismo año, en diciembre, se constató la permanencia de un ejemplar en Relleu durante al menos siete meses.

Finalmente, en octubre de 2025 se documentó la presencia de un lince entre Villena y Font de la Figuera, donde permaneció aproximadamente un mes y medio. Esta presencia discontinua, que se ha dado sobre todo en territorios limítrofes con Castilla-La Mancha y Murcia, ha dado lugar al plan de reintroducción.

Un lince captado por una cámara térmica en la Comunitat Valenciana / Redacción Levante-EMV

Conejos y superficie: mapa de las zonas proclives

Como primer hito de este proceso, la Generalitat ha contratado un estudio para la localización de áreas idóneas para la reintroducción del felino en la Comunitat Valenciana. El espacio no es indiferente, sino que existen determinados requisitos que hacen que un habitat sea más idóneo: debe tener una superficie continua mínima de 10.000 hectáreas, debe haber abundancia de conejos, mosaico de matorral y cultivos y estar por debajo de 1.300 metros sobre el nivel del mar.

Ese estudio o mapeo está previsto para diciembre de 2025, y tiene el objetivo de evaluar las condiciones ecológicas y territoriales necesarias para la especie. A partir de este análisis, en octubre de 2026 se procederá a la selección de las áreas consideradas idóneas para la reintroducción.

El calendario de la reintroducción del lince

Posteriormente, en noviembre de 2026, está prevista la aprobación por parte del grupo de trabajo nacional del lince, paso imprescindible para avanzar en la tramitación del proyecto. Ya en 2027 se abordará la redacción del proyecto de reintroducción, en el que se concretarán los aspectos técnicos, logísticos y de seguimiento.

Ese mismo año, en 2027, el proyecto deberá obtener la aprobación de la comisión estatal de patrimonio natural y biodiversidad. Una vez superado este trámite, entre 2027 y 2028 se asignarán los ejemplares destinados a la reintroducción. Y el broche de oro: en 2028 está prevista la reintroducción efectiva del lince en la Comunitat Valenciana, que culminará el proceso.

Una predicción visionaria

Al respecto, la previsión del biólogo-veterinario Jesús Cardells fue visionaria. Este experto al frente del estudio ViaLynx sobre los hábitats más idóneos para la reintroducción del felino en diferentes puntos del este peninsular hablaba en 2022 de un lustro como plazo para ver al lince ibérico (Lynx pardinus) en territorio valenciano. “En unos sesenta meses podríamos tener ejemplares según nuestras previsiones”, señaló.

En la misma línea, los expertos en esta especie ya indicaban que el regreso de depredadores desaparecidos hace un siglo en la Comunitat Valenciana es cuestión de tiempo. Algunos de los factores que explican esa posibilidad incluyen la despoblación, el abandono de los cultivos y los planes para su protección, en un momento en que, cada año, los montes valencianos ganan unas 3.000 hectáreas de masa forestal.