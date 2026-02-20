Mompó y Fúnez critican “el abandono” de Sánchez en las políticas sociales en los municipios de la dana

El Partido Popular de la provincia de València ha celebrado este jueves y viernes unas jornadas de Política Social, a las que ha asistido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de la Ejecutiva Nacional del PP, Carmen Fúnez. Estas jornadas están dirigidas a los responsables de acciones sociales de los ayuntamientos para fortalecer las líneas de trabajo ante “el abandono que estos servicios públicos sufren a manos de Sánchez”, ha criticado la dirigente nacional.

En la primera sesión, Fúnez, el presidente provincial Vicent Mompó, y la secretaria general Reme Mazzolari, se han reunido con los responsables municipales afectados por la dana. “La reconstrucción no es únicamente cemento. Hablamos también de salud mental”, ha defendido Mompó, al tiempo que ha afeado que el Gobierno de España haya tardado 477 días al convocar la Comisión Mixta de la Dana: “en La Palma, después de la erupción volcánica, solo nueve días después ya existía un órgano de reconstrucción”.

Por eso, ha advertido Mompó, “nuestra provincia ni fue urgente ni prioritaria para el gobierno de Pedro Sánchez”. Además, ha defendido, si se hicieran las obras antirriadas de una vez, las personas afectadas no tendrían miedo cada vez que llueve, eso también es política social”.

En este sentido, en la visita a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de València (AFAV) este viernes, Mompó ha esgrimido que “es un ejemplo de cómo tendría que responder una sociedad cuando alguien sufre. España necesita más administraciones que trabajan en esa misma lógica: eficacia, proximidad y humanidad. Son una demostración de cómo se trabaja después de una tragedia como la que sufrimos las valencianas y los valencianos”.

Plan Integral de Alzhéimer caducado

Sin embargo, ha lamentado Carmen Fúnez, “el Gobierno no tiene en su agenda el Alzheimer; la estrategia de enfermedades neurodegenerativas lleva sin revisarse 15 años y el Plan Integral de Alzheimer está caducado desde 2023”. “Esto refleja que vivimos una crisis en los servicios públicos”, ha advertido Fúnez que se ha preguntado “en manos de quién estamos y que están haciendo con el dinero de los españoles cuando el año pasado se recaudaron 300.000 millones de euros porque se pagan más que nunca y no se revierte en mejores servicios públicos”.

Sobre la huelga de médicos, Fúnez ha argumentado que “si la salud es lo primero para cualquier persona, la sanidad debe ser lo primero para cualquier Gobierno, pero para el Gobierno de Pedro Sánchez no lo es”. Para Fúnez, “el Gobierno está en crisis política, nos lleva a una crisis de servicios públicos, y es hipócrita e incoherente en igualdad, inmigración y vivienda”, entre otros.

Aparte de visitar AFAV, también han ido a Mamás en Acción y la asociación ESPURNA en Torrent para conocer sus reivindicaciones y poder darles respuesta desde las distintas instituciones. Las jornadas concluirán con una reunión de los representantes del partido con los responsables de acciones sociales en los ayuntamientos de la provincia.