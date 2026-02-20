El PSPV pide proyectar el vídeo de Gisbert en el barro durante su comparecencia en las Corts

La comparecencia en las Corts Valencianes del presidente de la asociación 'Sols el poble salva al poble', el abogado y agitador ultra Rubén Gisbert, podría tener una novedad en cuanto a su formato: que uno de los grupos parlamentarios proyecte un vídeo durante su turno de intervención. En concreto, el vídeo en el que se ve a Gisbert arrodillándose en el barro para mancharse el pantalón antes de grabar un directo.

Lo ha pedido el PSPV a los servicios de la cámara después de conocer que el letrado, que además se encuentra personado como acusación en la causa de la dana, va a participar en la comisión de investigación de la dana del parlamento valenciano junto al resto de asociaciones de víctimas y afectados de la catástrofe.

Según ha indicado el síndic de los socialistas, José Muñoz, su grupo ha reclamado a los responsables de las Corts Valencianes la posibilidad de proyectar un vídeo en la pantalla que hay disponible en la sala. De normal, esta suele utilizarse solo por parte de los ponentes y para explicar alguna cuestión técnica. También se ha usado para videollamadas.

Ahora el PSPV pide durante su turno de intervención poner el vídeo en el que Gisbert "hacía ese gesto arrodillándose para mancharse las rodillas de barro y así simular que se había manchado". "Queremos que esta imagen infame sea recordada por toda la ciudadanía", ha indicado el portavoz del PSPV. Aquel vídeo lo grababa para el programa televisivo de Iker Jiménez, por el que fue despedido.

Gisbert ya era un conocido ‘youtuber’ antes de la dana, y accedió al gran público con la tragedia. Además de la citada del vídeo, fue señalado por propagar bulos, como el de que había centenares de fallecidos en el párking de Bonaire. También se coló a grabar sin permiso en una residencia de mayores en Albal.Para los socialistas, Gisbert demuestra "la vergüenza que supone que PP y Vox hayan dado voz a quienes han intentado utilizar la dana de manera partidista".

"Obligados"

"Es un insulto a la memoria de las víctimas y también a las asociaciones de víctimas que van a comparecer", ha incidido Muñoz que ha lamentado "la poca sensibilidad de PP y Vox en un tema tan delicado". De esta situación el PSPV ha culpado directamente a Llorca. "Esto ya no es Mazón. Esto es responsabilidad exclusiva del moderado, el dialogante, el sensato Pérez Llorca", ha añadido Muñoz.

Gisbert comparecerá porque el pacto de PP y Vox en la comisión es que comparecieran todas las asociaciones vinculadas con la dana, bien de víctimas o bien de afectados materiales, que lo pidieran. El abogado montó una asociación y forma parte de la instrucción de la dana, donde representa a varias víctimas. "Están obligados a darme voz, no porque quieran", ha señalado en su canal de Telegram ante la noticia de Levante-EMV.