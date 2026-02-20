“Este podría ser tu último viaje”: así alertan las VTC a los usuarios valencianos sobre el decreto del Consell que les "prohibirá" los servicios urbanos

El decreto ley que está ultimando el vicepresidente y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, para regular el transporte de pasajeros será una tumba para el sector de las VTC. Al menos eso piensan las patronales Unauto VTC, MOVVA y Feneval-VTC, que representan a la amplia mayoría de los conductores de vehículos de transportes con conductor en la Comunitat Valenciana. Entienden, según declararon a este diario, que la nueva norma les prohibirá los servicios urbanos, los viajes dentro de un mismo municipio, y que esa medida les llevará a la "quiebra".

Los taxistas, por su parte, han convocado 24 horas de paro para el próximo miércoles 25 de febrero como protesta ante la proliferación, denuncian, de coches de esas plataformas que operan ilegalmente con licencias de otras comunidades. Entienden, además, que el decreto liberalizará el sector de las VTC. Y estas se están movilizando porque consideran que esa norma tendrá justo el efecto contrario. De momento, este viernes las VTC han lanzado una campaña de concienciación con el lema “Este podría ser tu último viaje”. El objetivo, dicen, es alertar a los ciudadanos de los "graves efectos que podría tener la aplicación del nuevo decreto ley que busca eliminar las VTC de las ciudades valencianas" y llama a la acción a los usuarios para reclamar a los responsables políticos que frenen la regulación tal como está planteada.

"Que el president y el conseller recapaciten"

Más de 1.000 VTC, que ofrecen este servicio en Valencia y Alicante, han colgado en sus reposacabezas delanteros un cartel que avisa a los usuarios de que unos 5.000 trabajadores podrían ir directamente al paro si se aprueba el decreto ley, como se recoge en un informe del sector publicado por este diario en exclusiva. El cartel contiene, además, un código QR que dirige a la página web tuultimoviajevalencia.es, donde se explican los efectos de la ordenanza que planea el Consell.

"Desde esta página web los usuarios valencianos pueden enviar una petición a través de un correo electrónico al President de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y al consejero de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, para que recapaciten sobre la eliminación de las VTC en la Comunitat", comentan las citadas asociaciones empresariales.

“A menos opciones, mayores esperas. Si ya es habitual ver imágenes de esperas de más de una hora en el Aeropuerto de Alicante-Elx o en las estaciones de tren de València y Alicante, imagina lo que pasará sin las VTC”, apuntan en la web de la campaña.

Las cifras del sector

El decreto ley "pretende eliminar la operativa urbana de los VTC, una medida que tendría un coste estimado superior a los 208 millones de euros para la Comunitat". Unas 4.900 personas, entre empleos directos e indirectos, se quedarían en el paro, según se revela en el citado informe. Ahí se cuantifica en 104 millones de euros la masa salarial del sector y en más de 56 millones de euros los impuestos y contribuciones sociales que se perderían en caso de que las plataformas (Cabify y Uber) se retiraran por no ser viable la actividad. "Esto afectaría profundamente a la economía local y a las cuentas públicas", señalan.

Ricardo Gómez, presidente de MOVVA, destaca la importancia de los VTC para la competitividad y "la eficiencia del sistema de transporte ciudadano". "Eliminar los VTC es un paso atrás para la ciudad. La falta de alternativas eficaces afectaría no solo a los usuarios, sino también a los empresarios y los servicios locales, que verían reducidos sus ingresos en decenas de millones de euros”, advierte.

Por su parte, José Manuel Berzal, presidente ejecutivo de Unauto VTC, afirma: “Este decreto no solo pone en peligro los empleos de miles de valencianos, sino que también limita la libertad de movilidad de los ciudadanos”.