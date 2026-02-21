'Apagón de gas' para 30.000 personas en València, l'Horta y la Ribera: 20 horas sin servicio por la rotura de una cañería en Sedaví

Un 'apagón de gas' dejó sin servicio a más de 30.000 personas de las pedanías del sur de València, l'Horta y la Ribera desde la tarde-noche del jueves hasta las 15 horas del viernes, cuando se resolvió la avería. El corte del suministro se originó en la perforación accidental de una tubería en unas obra en la carretera que une Alfafar con El Saler, la CV-401, a la altura del municipio de Sedaví. Esto afectó numerosos hogares, bares y polígonos industriales de la pedanía de Castellar (València), Albal, Silla, Picassent, Beniparrell, Alcàsser, Catarroja, Benifaió, Almussafes, Sollana, así como a la zona de costa, entre otros, los núcleos urbanos de El Saler, Pinedo, El Perellonet y El Perelló, según explicaron fuentes de la compañía suministradora a Levante-EMV.

Los municipios tuvieron consciencia de la incidencia desde las 20.30 horas del jueves, como ocurrió en Benifaió. El servicio de Emergencias 112 fue el encargado de notificar el problema a los consistorios. De ello informó el Ayuntamiento de Alcàsser en sus redes sociales. La información en ese momento preveía que el corte durará 12 horas desde las 21 horas del jueves, pero finalmente fueron casi 20 horas.

Muchos de los ayuntamientos constataron que la incidencia afectó a un gran número de viviendas y establecimientos, a quienes fueron informando que la empresa responsable del suministro estaba trabajando en la reparación de la avería desde la noche del jueves.

En los polígonos industriales, también hubo incidencias este viernes. La gerente del polígono Juan Carlos I de Almussafes, Romina Moya, aseguró a este diario que los recintos industriales de estas localidades también se vieron afectados, entre ellos el que está en torno a la planta de Ford, el de Horno de Alcedo o el de Albalat. En ellos, las empresas que necesitan gas para su funcionamiento no podían operar con normalidad. "He madrugado y nos han anulado el turno hasta la tarde", explicaba una trabajadora de una empresa frutícola con sede en uno de los polígonos l'Horta. Se esperaba que el servicio se restableciera pasado el mediodía y, finalmente, se recuperó alrededor de las tres de la tarde.