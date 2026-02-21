El consumo de bebidas energéticas en la Comunitat Valenciana sube un 9,2%

El debate del consumo de las bebidas energéticas ha llegado hasta la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ya lleva años publicando sus recomendaciones ante los riesgos que presentan.

En esta ocasión, el barómetro sobre la publicidad de alimentos y bebidas energéticas elaborado por Aecoc Shopperview ha mostrado una subida general en el consumo de este tipo de bebidas en la población: las ventas han subido un 9,7% en la Comunitat Valenciana en cuatro años.

A nivel nacional, se calcula que los españoles han gastado un total de 300 millones de euros, con un aumento de consumo del 38,7%.

105 millones de litros en 2025

La consultora Circana indica que, solo en 2025, los españoles compraron 105 millones de litros de estas bebidas, un 13,7 % más que en 2024. Y, así como ha subido el consumo, también lo ha hecho el presupuesto de los consumidores para adquirir bebidas energéticas en supermercados e hipermercados, que ascendió hasta los 298,4 millones de euros, un 15% más que el año anterior.

A pesar de esto, en cuanto al precio, este ha subido apenas un 1,2%, según la consultora mencionada, muy por debajo de la media de la cesta de la compra que se encareció un 3% en 2025 y de las bebidas alcohólicas que subieron un 6,1% de acuerdo a los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un cuarto de los españoles consume bebidas energéticas

El barómetro elaborado por Aecoc Shopperview detalla que nueve de cada diez españoles cree que se debería prohibir la venta de estas bebidas a menores de 16 años, mientras que el 54 % es partidario de que se prohíba a todos los menores de edad.

El estudio también señala que un 25 % de la población española consume bebidas energéticas, con una media de 2,1 veces a la semana y, según los datos de Circana, casi la mitad de las bebidas energéticas que se venden en la distribución se compran en supermercados grandes, frente al 2,3 % del canal "on line".

Datos por comunidades autónomas

Si se miran los datos individuales de las autonomías, en la que más ha aumentado el gasto el pasado año ha sido en Extremadura, con un 56,6%. A esta le siguen Asturias, con un 56%, y Galicia, con un 20,5%. Estas dos últimas ya han empezado a legislar sobre la materia.

Del otro lado, Aragón, que prácticamente ha mantenido su compra en 2025; Canarias, donde la adquisición de bebidas energéticas solo ha aumentado un 7,8 %. Nuestro territorio, la Comunitat Valenciana, queda por encima de las islas, pero se mantiene por debajo del 10%

Causas de la subida

El Observatorio de Innovación del Gran Consumo apunta que el crecimiento de las nuevas bebidas energéticas es una "consecuencia directa" del cambio de hábitos de las nuevas generaciones, cuyo consumo de alcohol ha bajado de forma notoria.

Esto ha provocado que, en los momentos de ocio y socialización, donde las cervezas o las copas ocupaban un lugar importante por su peso a la hora de estimular o alargar la noche, ahora se recurra a este otro tipo de bebidas sin alcohol, pero que no llevan la etiqueta "0,0" en sus envases.

Así, "ya no basta con vender cerveza sin alcohol y las empresas se lanzan a innovar para competir en el terreno funcional", explican desde este organismo.