Bernabé sobre la crisis en Emergencias de la Generalitat: “En esa conselleria se están tapando muchas cosas”

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, reclama al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, explicaciones sobre la crisis dentro de la Conselleria de Emergencias, que lleva desde el cambio de gobierno acumulando cambios del alto mando político.

"El señor Pérez Llorca tendrá que dar muchas explicaciones de qué está pasando en la Conselleria de Emergencias. El señor Pérez Llorca tendrá que dar muchas explicaciones de qué es lo que llevan tantos meses tapando, porque él es el máximo responsable de lo que pasa en cada una de las consellerías del Gobierno valenciano. Es evidente que en esa conselleria, en este gobierno se están tapando muchas cosas. El Partido Popular lo tapa porque ha decidido ponerle un escudo judicial a Mazón con su aforamiento”, ha señalado.

Bernabé, que convive con los gestores autonómicos como respresentado del Estado en la C. Valenciana, se refería así a la solicitud de dimisión del director general de Innovación en Emergencias, Raúl Quílez, y a la probable sustitución de la secretaria autonómica, Irene Rodríguez, que es la mujer del primero y número dos del conseller Juan Carlos Valderrama. La dana, cabe recordar, provocó cambios al frente de la conselleria, pero parece que la investigación judicial también está provocando tensiones. Quílez declaró ante la jueza de la dana días antes de esta petición de dimisión.

“Insisto, el señor Pérez Llorca tiene que dar muchas explicaciones de por qué no se da una información transparente de todo lo que está pasando, los ceses, las dimisiones, los anuncios de ceses en diferido que estamos viendo en algunos medios de comunicación; que sean transparentes y que expliquen, porque cuando algo tapas, algo escondes", añadió.

Bernabé se manifestó así tras la apertura del comité federal de Juventudes Socialistas de España, que este fin de semana se ha celebrado en Valencia para convocar el próximo congreso. El valenciano Víctor Camino, que va a cumplir 32 años, dejará de ser el secretario general estatal. Camino es diputado socialista en el Congreso de los Diputados.

El encuentro ha tenido un desembarco de cargos socialistas: desde la número 3 del partido, la también valenciana Rebeca Torró al síndic en las Corts, José Muñoz o el secretario de Organización ‘de país’, Vicent Mascarell, además de buena parte del grupo municipal, entre ellos el portavoz Borja Sanjuán.

Con el partido en un ciclo electoral nacional (pronto comienza la campaña de las elecciones de Castilla y León), todas las intervenciones se centraron en el momento crítico por el avance de Vox y la dependencia del PP: “La ultraderecha no está de moda, es un billete a la España que sufrieron vuestros abuelos”, señaló la secretaria de Organización, Rebeca Torró.