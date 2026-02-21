Del bulo de Bonaire a una paella: así ha sido el nuevo paso de Iker Jiménez por Valencia
El célebre periodista y presentador ha vuelto a ser el centro de atención en el territorio, pero esta vez por un motivo mucho más banal: un arroz al senyoret
Una paella y un tuit. Poco más ha necesitado Iker Jiménezpara desatar la locura en redes tras su enigmático regreso a Valencia. Una reaparición que no se daba desde aquel octubre de 2024 en el que su nombre hizo eco por todo el territorio al protagonizar el bulo del Parking de Bonaire, según el que aseguraba que había «muchos muertos» atrapados por la dana, cuando poco se tardó en descubrir que para nada era así.
«Viva Valencia. Gracias por vuestro cariño en este regreso. Inenarrable. Gracias». Estas breves palabras, acompañadas de la fotografía de un arroz al senyoret, han bastado para despertar la curiosidad de sus seguidores de X (antes Twitter), quienes no han podido evitar preguntarse si habrá regresado también al centro comercial. Pero siendo fiel a su estilo, Iker ha preferido mantener el misterio y no revelar -por el momento- en qué rincón de la Comunitat Valenciana se encuentra.
Solo una paella de testigo
Lo que resulta innegable es que, ahora, más de un año después, el paso por la ciudad del conductor del programa «Horizonte» apunta a estar alejado de la polémica y -aparentemente- mucho más centrado en disfrutar de su rica gastronomía. Tanto es así, que la paella protagonista podría considerarse, a priori, la única testigo de esta misteriosa vuelta a la terreta. O al menos podría haberlo sido si horas más tarde no hubiera publicado un nuevo tuit -esta vez en formato vídeo- en el que confiesa que se trata de un «viaje relámpago» y que «la ciudad está preciosa».
