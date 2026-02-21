Vaivén
El cariño de Pilar Bernabé a un año de elecciones hacia Víctor Camino, líder de Juventudes Socialistas
El actual secretario estatal juvenil del PSOE forma parte de la ejecutiva del PSPV en la ciudad y este sábado ha sido arropado por la futura candidata a a la alcaldía
Los socialistas valencianos se volcaron este sábado con Víctor Camino, secretario general de Juventudes Socialistas de España que el próximo mes de mayo se despide tras un mandato al frente de la organización. “Al borde de los 32 años es hora de relevo generacional en esta organización”, señaló.
En el caso valenciano, Joves Socialistes es una buena cantera para el partido. Por allí pasaron, y este sábado estaban en primera fila, la número tres federal, Rebeca Torró; la número cuatro, Pilar Bernabé; el secretario de Organización, Vicent Mascarell; el síndic en las Corts, José Muñoz, o el portavoz municipal, Borja Sanjuán. No nos ha ido mal, vino a decir Bernabé, que subrayó este hecho en su intervención.
Más si cabe sorprendió el cariño de Bernabé a Víctor Camino, al que ya situó en su ejecutiva como vicesecretario general. "Tienes que ayudarme a ganar en València", dijo en su intervención la que será candidata socialista a la Alcaldía de la capital. El mensaje quedó en el aire.
A poco más de un año para elecciones, y por tanto de confeccionar las listas de concejales para el ayuntamiento, no hay declaración en clave interna que pase inadvertida. El tiempo dirá. De un modo u otro, Camino, que es diputado en el Congreso por Valencia, es uno de los valores de futuro del partido.
