Compromís pedirá en el Congreso 1.500 millones de euros para las Cercanías valencianas
Àgueda Micó denuncia "el problema crítico" que sufre la Comunitat Valenciana en materia de movilidad y pide que se ejecuten bien los presupuestos
EFE
Compromís defenderá la próxima semana en el pleno del Congreso una moción para reclamar la transferencia de la competencia de las Cercanías ferroviarias a la Generalitat y exigir una inversión de 1.500 millones de euros hasta 2030. El martes está previsto el debate y la votación de la referida moción "para acabar con el deterioro del servicio de Cercanías valenciano", ha informado Compromís en un comunicado.
La iniciativa, registrada por la diputada Àgueda Micó, denuncia el "problema crónico de infrafinanciación, infraejecución presupuestaria y ausencia de planificación efectiva que ha provocado la pérdida sostenida de calidad y fiabilidad del servicio".
“Lo que vivimos en el País Valencià no son incidencias puntuales, es el resultado de años de ejecutar solo el 26,8 % de lo presupuestado para el servicio de Cercanías, mientras que en el de Madrid la ejecución roza el 100 %”, ha explicado Micó.
202 millones de euros sin utilizar
En 2024, de los 280 millones de euros previstos para el núcleo de Cercanías de València, solo se ejecutaron 78 millones. A ello se suma que el Plan de Cercanías 2017-2025 apenas alcanza el 40 % de ejecución cuando ya ha vencido el horizonte temporal previsto, recoge la moción de Compromís.
Micó sostiene que desde 2008, el servicio ha perdido más de tres millones de viajeros pese al crecimiento poblacional del territorio. “Uno de cada cuatro trenes llega tarde y la puntualidad real está en torno al 75 %, muy lejos del 98 % comprometido. El problema no es el precio del billete, es la pérdida de confianza en el servicio público”, ha subrayado Micó.
Principales demandas
Compromís exige la aprobación en un plazo máximo de seis meses de un Plan de Inversiones 2026-2030 dotado con al menos 1.500 millones de euros para actuaciones urgentes en todas las líneas. Entre las principales peticiones destacan la finalización de forma urgente la duplicación de vía entre Cullera y Gandia (C1) y recuperar frecuencias de un tren cada 30 minutos, cada 15 en hora punta.
También la puesta en marcha del tren de la costa Gandia-Oliva-Dénia adaptado a las necesidades de residentes y trabajadores y completar la duplicación de la línea C2, eliminar la limitación estructural a 30 km/h en el puente del Xúquer y suprimir el paso a nivel de Alfafar-Sedaví mediante el soterramiento. Además, el partido pide en la referida moción la electrificación integral de la línea C3, la reapertura del tramo Buñol-Utiel afectado por la dana y el restablecimiento del servicio hasta València Nord, entre otras medidas.
La moción solicita la transferencia de las competencias de Cercanías del Estado a la Generalitat Valenciana, con calendario cerrado y financiación equivalente al 100 % del coste real del servicio, actualizada anualmente conforme al IPC y a la evolución de la demanda. “La movilidad cotidiana de cientos de miles de personas no puede depender de decisiones tomadas a 350 kilómetros sin atender a nuestra realidad demográfica y territorial”, ha defendido Micó.
Suscríbete para seguir leyendo
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana
- Treinta años después, Adif ‘soluciona’ el principal punto negro de las Cercanías de València: reduce la velocidad de 30 a 10 km/hora
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana