Compromís pedirá en el Congreso 1.500 millones de euros para las Cercanías valencianas

Compromís defenderá la próxima semana en el pleno del Congreso una moción para reclamar la transferencia de la competencia de las Cercanías ferroviarias a la Generalitat y exigir una inversión de 1.500 millones de euros hasta 2030. El martes está previsto el debate y la votación de la referida moción "para acabar con el deterioro del servicio de Cercanías valenciano", ha informado Compromís en un comunicado.

La iniciativa, registrada por la diputada Àgueda Micó, denuncia el "problema crónico de infrafinanciación, infraejecución presupuestaria y ausencia de planificación efectiva que ha provocado la pérdida sostenida de calidad y fiabilidad del servicio".

“Lo que vivimos en el País Valencià no son incidencias puntuales, es el resultado de años de ejecutar solo el 26,8 % de lo presupuestado para el servicio de Cercanías, mientras que en el de Madrid la ejecución roza el 100 %”, ha explicado Micó.

202 millones de euros sin utilizar

En 2024, de los 280 millones de euros previstos para el núcleo de Cercanías de València, solo se ejecutaron 78 millones. A ello se suma que el Plan de Cercanías 2017-2025 apenas alcanza el 40 % de ejecución cuando ya ha vencido el horizonte temporal previsto, recoge la moción de Compromís.

Micó sostiene que desde 2008, el servicio ha perdido más de tres millones de viajeros pese al crecimiento poblacional del territorio. “Uno de cada cuatro trenes llega tarde y la puntualidad real está en torno al 75 %, muy lejos del 98 % comprometido. El problema no es el precio del billete, es la pérdida de confianza en el servicio público”, ha subrayado Micó.

Principales demandas

Compromís exige la aprobación en un plazo máximo de seis meses de un Plan de Inversiones 2026-2030 dotado con al menos 1.500 millones de euros para actuaciones urgentes en todas las líneas. Entre las principales peticiones destacan la finalización de forma urgente la duplicación de vía entre Cullera y Gandia (C1) y recuperar frecuencias de un tren cada 30 minutos, cada 15 en hora punta.

También la puesta en marcha del tren de la costa Gandia-Oliva-Dénia adaptado a las necesidades de residentes y trabajadores y completar la duplicación de la línea C2, eliminar la limitación estructural a 30 km/h en el puente del Xúquer y suprimir el paso a nivel de Alfafar-Sedaví mediante el soterramiento. Además, el partido pide en la referida moción la electrificación integral de la línea C3, la reapertura del tramo Buñol-Utiel afectado por la dana y el restablecimiento del servicio hasta València Nord, entre otras medidas.

La moción solicita la transferencia de las competencias de Cercanías del Estado a la Generalitat Valenciana, con calendario cerrado y financiación equivalente al 100 % del coste real del servicio, actualizada anualmente conforme al IPC y a la evolución de la demanda. “La movilidad cotidiana de cientos de miles de personas no puede depender de decisiones tomadas a 350 kilómetros sin atender a nuestra realidad demográfica y territorial”, ha defendido Micó.