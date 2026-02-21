El Consell confía en que la comisión de las VPP de Alicante sea "útil"

Defensa al alcalde de Alicante y esquivas ante la comisión de investigación en las Corts sobre el escándalo de las viviendas protegidas. Las palabras del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se formularon en este aspecto tras las preguntas relacionadas con la concesión de viviendas protegidas en Alicante a cargos relacionados con el Ayuntamiento de Alicante y con el Consell.

Barrachina, que compareció ante los medios en Biar, donde se celebró ayer el pleno del Consell, fue preguntado sobre la comisión de investigación que se llevará a cabo en las Corts con el voto favorable de todos los grupos, también del PP. El portavoz del Consell, sobre si estas sesiones mantendrán la dinámica de la de la dana, muy criticada por la oposición por los tiempos y los declarantes, rehuyó de la pregunta y se limitó a decir que les «gustaría que fuese una comisión útil» y que tenga «un reforzamiento parlamentario».

Durante esta respuesta criticó la gestión del Gobierno anterior y defendió la actuación del actual presidente, Juanfran Pérez Llorca, para poner en valor medidas anunciadas como la «garantía de arraigo» para acceder a las viviendas protegidas, o el «órgano colegiado» para que las decisiones no dependan de un único funcionario.

Vox y el alcalde

En cuanto a la exigencia reiterada de Vox, formulada una vez más el jueves en las Corts, para que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dimita por este caso, Barrachina defendió al regidor. «Respetamos absolutamente la opinión de cualquiera de los grupos políticos en el seno de las Cortes Valencianas», respondió el portavoz, que considera que «el Ayuntamiento de Alicante, y singularmente su alcalde, ha actuado con inmediatez, al igual que lo ha hecho la Vicepresidencia responsable», en referencia a la Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero.

En este aspecto, el portavoz del Consell volvió a cargar contra el Gobierno anterior, presidido por Ximo Puig, por «elevar al funcionario» que ahora ha sido suspendido de empleo y sueldo tras «no haberse inhibido en el tratamiento de un expediente que afectaba a su mujer». Barrachina cree que se trata de «una decisión inmediata ejemplar», en referencia a la suspensión del funcionario y al hecho de llevar el caso a la Fiscalía, y comparó esta actuación con otras llevadas a cabo por el Gobierno central que, según su parecer, no han sido adecuadas.

Primera vez fuera de València

Desde que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tomara posesión de su cargo el pasado 2 de diciembre, el Consell nunca había celebrado un pleno fuera del Palau de la Generalitat.

Este 20 de febrero, el Ejecutivo autonómico se desplazó por primera vez y lo hizo a Biar, localidad del interior de la provincia de Alicante, en la comarca del Alto Vinalopó y con menos de 4.000 habitantes. Fuentes del Consell expresaban su intención de llevar el pleno a una localidad de interior de la provincia de Alicante.

De hecho, en el pleno no se realizaron aprobaciones relacionadas directamente con Biar ni con su comarca. El acuerdo con más relación directa con la provincia fue una subvención a la corporación de Radiotelevisión Española de 1,5 millones de euros para la organización del Benidorm Fest.

Por otra parte, la comparecencia de Barrachina empezó con una declaración institucional de apoyo a las galerías de arte de la Comunitat Valenciana y la reducción del IVA cultural, y seguidamente Vicente Martínez Mus, conseller para la Recuperación, anunció también un decreto por el que se aprueban bases reguladoras y procedimiento de ayudas directas a familias para paliar los daños ocasionados por la dana por 25 millones de euros.

También hubo otras medidas anunciadas de «simplificación administrativa», un «acuerdo marco para el suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos de uso humano antivirales con destinación a los centros del ámbito de la sanidad pública valenciana», medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos con la finalidad de evitar la presencia de semillas en las diferentes variedades y la creación de una Comisión Delegada para el seguimiento de los eclipses solares del 12 de agosto de 2026 y del 26 de enero de 2028, que se podrán ver respectivamente desde las provincias de Castellón y Valencia.