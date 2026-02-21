La historia bordada de Santos Textil se abre al público en el Palacio de Santa Clara

Del 25 de febrero al 19 de marzo, el Hotel Palacio Santa Clara de València acogerá una exposición muy especial: una muestra temporal que reúne algunas de las piezas más representativas de la trayectoria de Santos Textil, firma referente en la indumentaria tradicional valenciana. Una oportunidad única para descubrir de cerca el alma bordadora de una empresa con más de cinco décadas de historia, que ha vestido a muchas de las máximas representantes de la fiesta fallera.

¿Qué se podrá ver?

La exposición ofrece un recorrido emocional y artístico por los valores, el oficio y la elegancia que han definido a Santos Textil desde sus inicios. Entre las piezas que podrán contemplarse se encuentran manteletas, puntillas, mantillas, tejidos y velos nupciales, seleccionadas cuidadosamente para mostrar la evolución de la firma y su amor por la artesanía.

Además de ello, también podrá contemplarse la mantilla que Su Majestad la Reina Letizia lució en su encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano en mayo de 2025, un hito para la artesanía valenciana y para la historia de la firma. Esta pieza, cargada de simbolismo y emoción, se presenta como testimonio de un momento que cruzó fronteras y llevó el trabajo de Santos Textil hasta uno de los escenarios más universales.

¿Dónde y cuándo se celebra la exposición?

La exposición podrá visitarse en el restaurante El Modernista del Hotel Palacio Santa Clara (C/ de Pascual i Genís, 22, Ciutat Vella, 46002 València, Valencia) desde el 25 de febrero hasta el 19 de marzo de 2026, ambos días inclusive.

¿Por qué ahora?

La muestra se enmarca dentro del calendario de acciones vinculadas al acto de entrega de Puntillas y Manteletas a las Falleras Mayores de València 2026 y sus Cortes de Honor, celebrado el pasado 28 de enero, también en el Palacio de Santa Clara. En este acto, Santos Textil hizo entrega oficial de las piezas que Carmen Prades Gil, Marta Mercader Roig y sus Cortes de Honor lucirán durante sus reinados.

Además de ello, la iniciativa es uno de los puntos destacados en el calendario de acciones temáticas que el propio Hotel Palacio de Santa Clara ha programado para estas Fallas 2026.

¿Quién lo organiza?

La exposición está organizada por Santos Textil, en colaboración con el Hotel Palacio Santa Clara, como parte del firme compromiso de la firma por acercar su trabajo a la ciudadanía, poner en valor el papel de la artesanía tradicional y seguir compartiendo con orgullo su legado.

Santos Textil, referente de la tradición bordadora valenciana

Santos Textil es proveedor oficial de Junta Central Fallera de las Puntillas de la Fallera Mayor de València y su Corte de Honor por octavo año consecutivo. Estas Fallas 2026, la empresa será también proveedor oficial de las Manteletas de los segundos trajes oficiales. La firma, además, está especializada en la elaboración de mantillas de media luna, mantillas de tres picos, manteletas y velos nupciales.

En sus más de cincuenta años de vida, Santos Textil ha diseñado y elaborado mantillas para muchas de las Falleras Mayores de València y sus Cortes de Honor, como Lola Flor (2000), Gloria Martínez (2008), Carla González (2010), Sandra Muñoz (2012), Estefanía López (2015), Sofía Soler (2016), Daniela Gómez (2018), Sara Larrazábal (2019), Consuelo Llobell y Carla García (2020), Carmen Martín y Nerea López (2022), Laura Mengó y Paula Nieto (2023), María Estela Arlandis y Marina García (2024), y Berta Peiró y Lucía García (2025). De hecho, en estos años como proveedor de Junta Central Fallera, la firma diseñó y elaboró las mantillas oficiales de las Falleras Mayores de València 2024 y sus Cortes de Honor.

Desde 1970, Santos Textil no ha dejado de aportar innovación sin perder la esencia de la tradición, apostando siempre por la elegancia en la confección de sus propios diseños exclusivos. La calidad, diseño y cariño con que se elaboran sus artículos han convertido a la firma en un referente en el textil valenciano y nacional.