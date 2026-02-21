Los elevados servicios mínimos reducen el impacto de la huelga de médicos y dejan 56.000 citas canceladas en cinco días en la sanidad valenciana

Punto y seguido a la huelga indefinida de médicos en la sanidad pública valenciana. Los primeros cinco días de paro -habrá 19 más hasta junio- finalizan con sensaciones contradictorias. El sindicato CESM, que ha impulsado la convocatoria a nivel nacional, hace un balance "muy positivo" de la huelga, pero existe la sensación de que esta ha tenido menor impacto del deseado, de que la ciudadanía ha notado mínimamente la ausencia de los facultativos. Los servicios mínimos al 75 % en la mayoría de servicios -"abusivos" para el sindicato- impuestos por la Conselleria de Sanidad, mayores que los del paro de diciembre y con más personal que en días de vacaciones, han evitado que el paro trascienda mucho más allá del colectivo y su entorno cercano.

A falta de conocer el dato definitivo de actos médicos pospuestos, que Sanidad confía en tener calculado a mediados de la próxima semana, la primera semana de huelga dejará alrededor de 55.000 citas canceladas o, más bien, obligadas a reprogramar. El balance de los tres primeros días, un dato ofrecido el jueves por el conseller Marciano Gómez, es de 23.000 cancelaciones, 7.700 diarias, con 75 cirugías suspendidas y 10.595 consultas, 12.000 en Atención Primaria y, 19.785 en especialidades; es donde más impacto ha tenido. De seguir el ritmo en los dos últimos días, la cifra definitiva superará las 54.000 cancelaciones o, incluso, más porque el seguimiento fue mayor el viernes. Pese a tener un día que la huelga de diciembre, el número de citas afectadas es menor a las 60.000 de entonces. Sanidad, aunque aprovecha para criticar a Mónica García y dar un apoyo al colectivo médico, ha blindado la asistencia, con unos servicios mínimos elevados, y su propia gestión para evitar que el malestar de los pacientes les repercuta. Desde CESM, acusan a Gómez de ser "cómplice" de García.

Divergencia en las cifras

El 12,21 % de los facultativos secundó la huelga en su última jornada, según la cifra oficial de la Conselleria de Sanidad con importantes divergencias entre provincias. Es en Alicante donde más apoyo ha habido en general durante toda la semana; el viernes fue del 19,16 %; un dato mayor al de Valencia (9,59 %) y Castellón (6,51 %). El dato autonómico fue del 10,4 % el lunes; del 10,6 %, el martes; del 11,32 %, el miércoles; y del 10,76 %, el jueves. Estas son las cifras de la Generalitat Valenciana que miden las ausencias respecto al total de la plantilla de facultativos, sin contar los servicios mínimos. Las del sindicato son extremadamente diferentes y se disparan hasta el 90 % en los hospitales y el 85 % en los centros de salud.

Manifestación de médicos en València / Manuel Bruque / EFE

"El seguimiento ha sido altísimo, independientemente de las cifras publicadas por parte de las administraciones -, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera-, porque los servicios mínimos abusivos en algunos casos superan el 80 %". De hecho, los representantes sindicales de la Comunitat Valenciana han interpuesto un recurso contra ellos que, según explicaba el jueves la secretaria provincial Mª Pilar Valero, confían en que decaigan de cara a la próxima convocatoria, en plena semana fallera. En Murcia, la justicia avaló el recurso que busca garantizar su derecho a la huelga y que podría contribuir a que la huelga sea percibida por parte de la población valenciana.

Qué pasará en los próximos meses

Los paros médicos volverán en marzo, en plena semana fallera en València y en muchos de los municipios de la provincia. Esta circunstancia podría afectar tanto con un menor seguimiento porque el 19, día de San José, es festivo y el personal puede estar de vacaciones; como por una percepción menor por parte de los pacientes. En días festivos, la asistencia urgente a los centros sanitarios suele descender notablemente.

¿Podría decaer la huelga antes de llegar al 16 de marzo? Se atisba complicado. "Esperanzas las tenemos todas -, explicaba una hematóloga el jueves durante la manifestación en València, que prefería no compartir su nombre con Levante-EMV-. Pero sabemos que los recursos de la Administración no pueden contentar nuestras demandas, así que lo vemos complicado". Ella fue una del millar de facultativos que participaron en la marcha, que partió de la Conselleria de Sanidad y finalizó frente a la Delegación del Gobierno. Hubo gente, pero menos que en la convocada en diciembre.

Es otra de las incógnitas abiertas para los siguientes paros. Si el colectivo médico, que no suele ser excesivamente reivindicato, mantiene su pulso al Ministerio y las cuatro semanas restantes tienen el mismo apoyo. Pedrera califica el seguimiento hasta ahora "de masivo, lo que pone de manifiesto el verdadero malestar del colectivo frente a la negativa del ministerio de negociar directamente con los médicos sus condiciones laborales".