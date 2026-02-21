Iker Jiménez (no) se deja ver por València

Iker Jiménez se convirtió en un nombre muy nombrado en Valencia, sobre todo tras su paso por el territorio cuando la dana de octubre de 2024 dejó todo destrozado. Fue a podcasts a contar lo que vio y fue el protagonista del bulo del Parking de Bonaire, donde en su programa "Horizonte" aseguró que habían "muchos muertos", cuando después de descubrió que no era así.

Ahora ha regresado, pero esta vez no parece que haya acudido al centro comercial. Lo que sí se puede saber con certeza es que ha comido un buen arroz de pescado, por la fotografía que ha compartido a través de su perfil de X.

En el post, a este arroz acompañaba el siguiente texto: "Viva Valencia. Gracias por vuestro cariño en este regreso. Inenarrable. Gracias". Muchos de sus seguidores no han omitido el hecho de que no haya dado muchas pistas de dónde estaba, dejando al misterio hacer su papel.