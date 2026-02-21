El tiempo primaveral acompañará la Crida: València rozará los 21 grados en el arranque de las Fallas

Valencia dará la bienvenida a las Fallas -y al mes de marzo- con el ansiado cambio de tiempo. Después de varias semanas marcadas por fuertes episodios de viento y una clara inestabilidad, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman un cambio de paradigma: las temperaturas se estabilizarán y los días tenderán a ser soleados, especialmente de cara a este domingo, cuando tendrá lugar la Crida, esa «llamada» que decretará al fin por inaugurada la fiesta más esperada por todos los valencianos y valencianas.

En concreto, este sábado 21 de febrero estará dominado por cielos despejados en prácticamente toda la Comunitat, con la única excepción de algunos intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral sur de Alicante. En Valencia, el termómetro subirá hasta alcanzar una máxima de 18, en un ambiente suave que invitará a salir de casa, muy similar al de Alicante y Castellón. El viento será flojo y variable, con brisas en la costa a lo largo de la tarde.

Cielos despejados y ascensos térmicos

Con la llegada del domingo 22, día de la Crida, el tiempo mejorará todavía más. Por lo general, se esperan cielos poco nubosos o completamente despejados, un nuevo ascenso térmico y vientos sin cambios significativos. En la capital del Túria, los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 21 de máxima, lo que permitirá disfrutar del acto con un ambiente templado y muy distinto al de las últimas semanas. Por su parte, Castellón se moverá entre los 7 y 19 grados, mientras que Alicante registrará valores entre los 9 y 19. Respecto al viento, no tendrá cambios significativos.

Esta estabilidad continuará también durante el inicio de la última semana de febrero. El próximo lunes 23, las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 9 grados y máximas que volverán a situarse sobre los 21. El martes el cielo se presentará despejado, con viento flojo que tenderá a componente sur, y una máxima que podría alcanzar los 22 grados en la capital, así como una mínima cercana a los 9. Todos ellos, valores significativamente altos para la época del año, especialmente en zonas del prelitoral.

Con estas estimaciones, se podría afirmar que las Fallas darán inicio bajo un tiempo estable -casi primaveral- y que la meteorología, esta vez, parece estar dispuesta a aliarse con la fiesta para permitir que la Crida se celebre con cielos despejados y temperaturas más propias de ese 'caloret faller' tan representativo.