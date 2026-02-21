La Unió de Periodistes Valencians premia a Hannah Natanson y a Cristina Fallarás

La Unió de Periodistes Valencians ha otorgado los Premios Llibertat d’Expressió 2026 a la periodista estadounidense del The Washington Post (WP) Hannah Natanson, a la española Cristina Fallarás y a las profesionales que se han acogido a la cláusula de conciencia de À Punt.

La asamblea ordinaria de la Unió de Periodistes Valencians, reunida este sábado 21 de febrero, ha querido reconocer la lucha contra "las amenazas persistentes contra la libertad de prensa" por parte de la "administración de Donald Trump", "el periodismo comprometido con la igualad y la reivindicación de la cláusula de conciencia como garantía profesional en el contexto valenciano".

En el ámbito internacional, Hannah Natanson

El premio Internacional Llibertat d’Expressió 2026 ha sido concedido a la periodista Hannah Natanson, del diario The Washington Post, como "símbolo de la resistencia del periodismo ante las injerencias y presiones del poder político en los Estados Unidos".

La decisión de la Unió pone el foco en el registro de su domicilio por parte de agentes del FBI, una actuación que "ha encendido las alarmas sobre la protección de las fuentes y los límites de la intervención estatal en el trabajo informativo. Su caso ejemplifica un clima creciente de hostilidad y deslegitimación hacia los medios críticos", sostiene esta asociación profesional.

En el ámbito nacional, Cristina Fallarás

En el ámbito estatal, el premio Llibertat d’Expressió 2026 ha sido otorgado, a propuesta de la asamblea, a la periodista Cristina Fallarás, en reconocimiento de su trayectoria "comprometida con un periodismo con perspectiva de género y contra las violencias machistas".

La Unió destaca especialmente su "tarea en la visibilización de vulneraciones de derechos, la denuncia de desigualdades y su defensa persistente de la libertad de expresión ante intentos de silenciamiento y presiones. Con este galardón, la asociación reivindica la necesidad de un periodismo capaz de interpelar el poder y de abrir debates públicos".

En el ámbito autonómico, periodistas de À Punt

A nivel autonómico, a propuesta de la asamblea, el premio Llibertat d’Expressió 2026 reconoce a los periodistas de À Punt "que han levantado y levantan la voz contra la manipulación informativa y las coacciones sufridas en la redacción".

La asamblea valora el papel de denuncia del Consejo de Informativos y personifica este galardón en las cuatro periodistas que se han acogido, por primera vez en el estado español, a la cláusula de conciencia como mecanismo de protección "ante el viraje editorial que consideraban contrario a los principios deontológicos de la profesión".

La gala de entrega de los premios tendrá lugar el jueves 7 de mayo en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.