La Asociación Políticos de Confianza reclama un papel activo de la población

La sociedad requiere necesariamente un marco de confianza entre los ciudadanos que conviven en una misma comunidad. Del mismo modo, resulta imprescindible que los representantes del pueblo, los políticos, sean personas dignas de esa confianza. Sin confianza recíproca no es posible una convivencia civil estable ni una democracia plenamente funcional.

La Asociación para el Fomento de Políticos de Confianza, junto con otras asociaciones e instituciones de ámbito civil, considera la necesidad de reforzar los mecanismos que garanticen una representación política efectiva. El actual funcionamiento del sistema evidencia importantes problemas, pues, aun invocando la Constitución Española, no se desarrolla ni se aplica plenamente su mandato fundamental en materia de representación.

En la práctica parlamentaria, los representantes — en los distintos niveles: local, provincial, autonómico, nacional y europeo — votan habitualmente conforme a las directrices establecidas por los órganos de dirección de los partidos políticos. Esta dinámica limita la autonomía del representante y dificulta que los intereses de los ciudadanos sean atendidos de manera directa. Como consecuencia, la participación democrática queda reducida al ejercicio del derecho al voto en los procesos electorales periódicos, sin cauces participativos efectivos entre dichos periodos.

Desde esta perspectiva, consideran necesario que el pueblo adquiera un papel activo tanto en la elección como en el control de sus representantes. Se trata de un derecho de naturaleza constitucional que no ha sido desarrollado de manera efectiva. En este sentido, desde la asociación formulan una serie de propuestas:

Primera propuesta

Los ciudadanos deben poder elegir a sus representantes de manera directa, sin quedar limitados a listas cerradas elaboradas por los partidos políticos. El sistema actual favorece una relación de dependencia entre representantes y estructuras partidistas que afectan las decisiones del cargo electo. Por ello, defenden la implantación de listas abiertas y, preferentemente, de un sistema de elección por distritos. Esta fórmula se ajusta al artículo 66 de la Constitución Española, que establece que las Cortes Generales representan al pueblo español, y no a los partidos políticos.

Segunda propuesta

Los ciudadanos no deben quedar reducidos a un papel pasivo una vez ejercido el derecho al voto. Una democracia madura requiere mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los representantes y, en su caso, exigir responsabilidades políticas. Proponen que cada representante sea elegido en un distrito uninominal y que su desempeño pueda ser objeto de seguimiento y evaluación a lo largo de la legislatura por parte de sus representados. Este modelo favorecería una mayor proximidad entre representantes y ciudadanos, así como una rendición de cuentas más transparente y accesible, sin intermediarios.

Tercera propuesta

La práctica de votaciones unánimes dentro de los grupos parlamentarios, sin margen para la discrepancia, resulta difícilmente compatible con el ejercicio pleno de la función representativa. Esta situación es especialmente relevante en aquellas materias que pueden afectar a convicciones personales o éticas. El artículo 67.2 de la Constitución Española establece expresamente que los miembros de las Cortes Generales no estarán sujetos a mandato imperativo. Sin embargo, la disciplina de voto impuesta por los partidos limita en la práctica dicha garantía constitucional, generando una disfunción que merece ser corregida y dificulta la correcta representación.

En virtud de lo expuesto, instan a los partidos políticos y a las instituciones competentes a considerar y refrendar legalmente las propuestas aquí formuladas, con el objetivo de avanzar hacia un cumplimiento más efectivo de la Constitución Española y de fortalecer una representación política auténtica, orientada al interés general.

Conseguir que tengamos políticos de confianza se ha convertido en una labor ardua y de clara urgencia, pero también complicada si no se recogen las suficientes firmas. Por ello, más que nunca se requiere el apoyo de toda la ciudadanía para alzar nuestra voz y promover un cambio que nos permita contar con políticos eficaces y efectivos. Anímate a reclamar ese cambio y apoya su manifiesto con tu firma en la petición de Change que encontrarás en su página web junto con mucha más información acerca de ellos.