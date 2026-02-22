Aumentan un 33% los expedientes de dependencia pendientes de valoración en la Comunitat Valenciana

La portavoz de Dependencia de la ejecutiva del PSPV-PSOE, Victoria Garrido, ha denunciado el “abandono y descontrol” del Consell de Pérez Llorca del sistema de la Dependencia en la Comunitat Valenciana tras conocer los datos oficiales de la Conselleria de Servicios Sociales que revelan que los expedientes pendientes de valoración sumaron en enero la friolera de 22.455, un aumento del 33% respecto a hace un año, en febrero de 2025, cuando había 16.902 expedientes pendientes. “Es vergonzoso ver cómo las derechas maltratan a las personas más vulnerables y, en concreto, a los dependientes”, censura Garrido, para quien el PP “nunca creyó que había que proteger y atender a los mayores dependientes, y ahora vuelve a las andadas desde la Generalitat”.

“Nada menos que 5.553 expedientes de valoraciones más sin resolver en este año dan la medida de la sensibilidad social de este Consell del PP sostenido por los negacionistas de Vox, en un año en el que además coincide con el cambio de consellera, de la vicepresidenta Susana Camarero, que se fue de ‘sarao’ la tarde de la Dana mientras se ahogaban los dependientes con teleasistencia, a la que era su número dos y es la actual consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat”, se lamenta la responsable de Dependencia del PSPV-PSOE.

Victoria Garrido advierte que al atasco con las valoraciones se une el hecho de que “el tiempo medio de tramitación de los expedientes ha ido creciendo de forma progresiva hasta casi duplicar el tiempo legal de 180 días”. “Las familias están esperando una media de 300 días para obtener la resolución del grado de dependencia y casi un año más para cobrar la prestación económica o acceder al recurso adjudicado”, alerta la responsable de la ejecutiva.

Garrido añade que, según los datos oficiales hechos públicos por la conselleria, en enero la lista de espera para ver aprobada la prestación se ha disparado hasta las 14.271 personas, lo que significa un aumento del 36% respecto a la lista de espera tras las elecciones de 2023 (10.464 personas). La dirigente del PSPV-PSOE ha recalcado que el PP “nunca creyó en la Dependencia” y, como ahora con otras políticas de Pedro Sánchez, “se dedicó a boicotear este sistema de ayudas que ideó y puso en marcha Zapatero simplemente porque venía de un gobierno socialista, lesionando los derechos de los dependientes solo por desgastar al Ejecutivo”. “Luego, ya con Rajoy en el Gobierno, se empleó en desmantelar el sistema, imponiendo recortes salvajes que dejaron sin estas ayudas a más de 400.000 españoles”.

“La etapa negra de Camarero en el ministerio”

“La etapa más negra fue la de la actual vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, como secretaria de Estado y número dos del Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La peor financiación del Estado a las comunidades autónomas para atender la Dependencia fue con Camarero, cuando solo transfirieron 60 millones a los territorios, una cifra irrisoria comparada con los 284 millones del Gobierno de Pedro Sánchez en 2024, casi 5 veces más”, destaca Garrido.

“Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, la inyección de recursos económicos a las autonomías para atender la Dependencia ha sido exponencial, con un incremento del 229%, al pasar de los 86,4 millones aportados en 2018 a los citados 284,5 millones en 2024”, recalca la dirigente socialista, para la que “resulta vergonzoso que la consellera Albalat se vaya a Madrid a hacerse fotos ante la sede del ministerio para atacar al Gobierno, mientras tiene sin resolver miles de expedientes que dependen de ella. Lo que debería hacer es pedir perdón por el maltrato de los gobiernos del PP a las personas dependientes, con una concatenación de terribles medidas como los tres aplazamientos del calendario de implantación del sistema de dependencia, siete Presupuestos Generales del Estado suprimiendo el nivel concertado de financiación y recortando el nivel mínimo, los recortes salvajes del real decreto ley 20/2012 o la imposición de copagos”.

Este “desmantelamiento” del sistema de la Dependencia se tradujo también en que la financiación del Estado del coste de la Dependencia cubrió con Camarero en 2015 solo el 12,28%, teniendo que aportar las comunidades autónomas el resto. Por contra, en 2024 el Gobierno aportó el 20,45% del gasto en dependencia de los territorios, más de 8 puntos por encima. En paralelo, las transferencias del Gobierno de España dentro del sistema de financiación a la Comunitat Valenciana se han incrementado un 110% entre 2015 y este año, al pasar de 8.251 millones a los 17.380 millones de 2026. “¿En qué se gastan el dinero? ¿En regalos fiscales a los más ricos y al negocio de los servicios públicos privatizados”, se pregunta Victoria Garrido.

“Con el Botànic, de 41.000 a 145.000 beneficiarios”

Para Garrido, “hay que tener cuajo para reprochar al Consell del Botànic nada en la gestión de la Dependencia”, porque, recuerda, cuando el Ejecutivo presidido por Ximo Puig llegó en 2015 “se encontró con un sistema en ruinas y desarbolado, con la friolera de más de 46.000 personas en lista de espera y en el que solo había con prestación 41.600 dependientes. En 2023, la lista de espera se había reducido a 10.000 y las personas atendidas se habían más que triplicado, hasta los 145.000 beneficiarios”.

“258 personas mueren cada mes esperando la ayuda”

Garrido recalca que “la validación de los expedientes debería hacerse antes de tres meses” y, de hecho, con el Botànic “se resolvía en un mes”, mientras que “ahora hay quien espera más de 6 meses, lo que supone en la práctica que no aparecen recogidos en la lista de espera, algo que es una forma de maquillar los números”. “Se está produciendo un claro repunte de personas pendientes de valoración y de resolución del Programa Individual de Atención (PIA), lo que contradice el triunfalismo oficial. No se puede hablar de compromiso mientras aumentan las personas que mueren esperando una prestación o servicio, hasta el extremo de que 258 valencianos mueren cada mes esperando recibir ayuda”, se lamenta la dirigente del PSPV-PSOE.