El Caballo de Fuego llega a las calles de Torrent en un Año Nuevo Chino excepcional

Este Año Nuevo Chino ya apuntaba a ser especial, ya que es el del Caballo de Fuego, que aparece cada 60 años, lo que para la creencia es "una aparición excepcional y potente". Como cada año, las actividades estaban programadas y el desfile preparado, pero la borrasca Oriana no dio tregua y hubo de suspenderse.

No obstante, este año tan especial no podía quedarse así y Torrent ha abierto sus brazos a la celebración del Año Nuevo Chino en la localidad, siendo la primera vez que acoge esta festividad en su decimotercero aniversario.

"Es un orgullo para nuestra ciudad acoger por primera vez esta gran celebración que ya es un referente en la Comunitat Valenciana. Torrent es una ciudad abierta, diversa y acogedora, y eventos como este refuerzan nuestra apuesta por la convivencia, el respeto intercultural y la dinamización económica y social” Amparo Folgado — Alcaldesa de Torrent

Además, al estar ya dentro del nuevo año, cuya entrada fue el pasado martes 17 de febrero, ha sido todavía más especial. Desde el Instituto Confuncio de la Universitat de València celebraron la llegada de la "Fiesta de la Primavera, la festividad más importante del calendario tradicional chino, símbolo de unión familiar, renovación y buenos deseos". La entidad dio las gracias a toda su comunidad por acompañarles "en la difusión de la lengua y la cultura chinas en la Comunidad Valenciana".

Un día muy especial

La jornada ha comenzado con la tradicional Ceremonia de la Fortuna Inaugural, en la Plaza de la Unión Musical; "un acto simbólico profundamente arraigado en la cultura china" donde hubo pintadas de cara de dragón, un ritual que representa energía, prosperidad y buena suerte.

De la misma forma, 15 actuaciones y 22 puestos han deleitado a los asistentes con bailes tradicionales chinos, cultura, tradición y gastronomía del país. El motor también tuvo hueco en la programación, ya que Omoda ha hecho una exhibición de su nuevo coche eléctrico por las calles de Torrent.

La gran cabalgata

Pero el momento más esperado por todos era el de la gran cabalgata. Al son de los tambores, esta ha comenzado a las 18:00 enfrente del ayuntamiento y han participado más de 400 personas, entre las que había representantes de la ciudad, y han desfilado en 12 carrozas, entre las que se han dejado ver las Falleras Mayores de Torrent, Adrea Adelantado Montoya y Sara Magán Miquel.

Las 12 carrozas de la gran cabalgata / Mapi Casabán

El recorrido ha transcurrido desde el gran Ficus junto al consistorio hasta la plaza de la Unión Musical, que se ha consolidado como el epicentro de la fiesta, y ha estado precedido por un correfoc que ha sorprendido a todo el mundo y seguido de los representantes de las entidades que han participado, de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y de todas las carrozas. Caramelos e incluso dulces de chocolate se han reparido por toda la gran Avenida del Vedat. La gente no podía resistirse a coger cualquier cosa, sobretodo los niños, que estaban encantados; hasta las familias competían por ver quién cogía más cosas.

Noticias relacionadas

Los tambores han sido algunos de los grandes protagonistas de la tarde / Mapi Casabán

Tampoco han faltado las artes marciales, los bailes, los dragones y el gran caballo de fuego, el animal homanajeado. El día termina con una ceremonia de clausura y un sorteo que incluye tanto cenas como aparatos electrónicos, electrodomésticos, etc. Para participar el consistorio ha repartido tickets a lo largo de la cabalgata. Además, el Ayuntamiento de Torrent también quiso hacer un bonito gesto con todos los asistentes y repartió chocolate de Torrent, dejando un final muy dulce a una jornada llena de emoción y que prospera un año lleno de fortuna, creatividad, valentía y coraje.