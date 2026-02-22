Familias del IES Alameda de Utiel denuncian tres meses de "promesas incumplidas" en una carta a Conselleria de Educación

La paciencia de la comunidad educativa de Utiel se ha agotado. Año y medio meses después de que la riada del 29 de octubre de 2024 devastara las instalaciones del IES Alameda, las familias y los docentes han pasado del luto y el barro a la indignación. A través de una carta remitida a la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí Ferre, la plataforma «Sexto y más: por un I.E.S. digno» y el AMPA del centro han denunciado el incumplimiento sistemático de los plazos comprometidos por la Generalitat para la reconstrucción del instituto. En total, tanto el insituto como el conservatorio arrasados por la riada han recibido cero euros de inversión.

El malestar no es gratuito. Según detallan los afectados en la misiva, la Conselleria se comprometió formalmente a publicar la licitación para la redacción del proyecto del nuevo IES Alameda durante la primera quincena de noviembre. Tres meses después, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sigue mudo al respecto. Esta parálisis no solo frena la obra definitiva, sino que mantiene en el aire el próximo curso escolar, sumiendo a las familias en una incertidumbre que califican de «insostenible».

Un alumnado «desterrado» en seis sedes

La situación actual del IES Alameda es un rompecabezas que afecta directamente a la calidad de la enseñanza. Tras el desbordamiento del río Magro, que anegó por completo la planta baja del edificio original, los cerca de 600 alumnos del centro fueron dispersados por toda la localidad. En la actualidad, las clases se imparten en condiciones de precariedad en seis ubicaciones distintas: desde aulas cedidas por la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) y el IES Miguel Ballesteros, hasta espacios en el CEIP Canónigo Muñoz, la Escuela de Hostelería e incluso salas del polideportivo municipal El Nogueral.

Esta «diáspora educativa» impide el normal funcionamiento de los departamentos, dificulta la coordinación del profesorado y, sobre todo, rompe la identidad de un alumnado que ha perdido su espacio de referencia tras el trauma de la inundación. Por ello, el plan de choque acordado pasaba por la instalación de 20 módulos prefabricados para reagrupar a los estudiantes el próximo curso, una medida que hoy también parece estar en vía muerta.

El solar del skate park: una demolición en balde

Uno de los puntos que más escuece en Utiel es la falta de coordinación entre administraciones. El Ayuntamiento ha cumplido con su parte del trato para agilizar la llegada de los «barracones» provisionales. Procedió hace semanas al hundimiento y demolición de la pista de skate municipal. El objetivo era dejar expedito el solar donde debían instalarse los 20 módulos para que alumnos y profesores pudieran volver a estar bajo un mismo techo.

Sin embargo, a pesar de que el terreno está listo, la Conselleria no ha dado el siguiente paso. «El Ayuntamiento ha cumplido, pero Educación no aparece», lamentan desde la plataforma. La ausencia de un calendario claro y público de instalación ha provocado que el pasado 16 de febrero las familias enviaran una solicitud de publicación inmediata de la licitación a la propia consellera y a la Dirección General de Infraestructuras exigiendo que los módulos estén operativos antes de septiembre.

La sombra del colapso post-DANA

La crisis del IES Alameda no es un caso aislado, pero sí un síntoma de la lentitud en la reconstrucción del mapa escolar valenciano tras la catástrofe. Según datos que maneja este diario, la dana afectó a 115 centros educativos de la provincia y arrasó 9. Mientras en municipios como Massanassa o Catarroja se han iniciado ya algunos derribos —como los del CEP Lluís Vives o el IES Berenguer Dalmau—, en Utiel la sensación de ser el «olvido de la periferia» crece cada día.

A diferencia de otros centros que serán demolidos por completo, el plan para el IES Alameda contempla la rehabilitación de la estructura actual y la construcción de un edificio anexo. Sin embargo, el hecho de que ni siquiera se haya licitado la redacción del proyecto técnico hace temer a las familias que el plazo de tres años que la propia Conselleria estimó inicialmente para volver al centro acabe alargándose indefinidamente.

Silencio administrativo y falta de interlocución

Más allá de los ladrillos y los módulos, la queja de Utiel es también una cuestión de formas. Las familias denuncian una «falta de transparencia» absoluta. El pasado 19 de enero, se les informó de la posibilidad de mantener una reunión con los responsables de Infraestructuras Educativas para conocer los avances. Un mes después, ese encuentro no se ha producido.

Noticias relacionadas

En su carta a María del Carmen Ortí, la comunidad educativa no solo pide licitaciones, sino también «certezas y hechos». Exigen una reunión presencial urgente con la consellera para trasladarle la precariedad en la que estudian sus hijos. «La educación pública digna no puede ser una promesa que se lleva la corriente», sentencian desde el AMPA. Con la matriculación del próximo curso en el horizonte, Utiel ha dejado claro que no permitirá que su instituto se convierta en una víctima permanente del lodo.