Guerra en Almussafes: el PSPV llama al orden a los concejales tras su apoyo al alcalde acusado de acoso

El incendio está perimetrado en la Ribera Baixa, pero en el foco original de Almussafes el fuego sigue descontrolado. La situación orgánica para la dirección nacional del PSPV en este municipio se complica cada día que pasa, en plena investigación interna al alcalde y líder socialista municipal Toni González, por un presunto caso de acoso laboral y sexual. Tras la denuncia del pasado diciembre, los sucesos se esclarecen en Ferraz, pero las consecuencias de tipo político se dan entre Valencia y Almussafes.

La comisión gestora que dirige formalmente la agrupación local tras la disolución de los órganos y la dimisión del alcalde de sus cargos en el partido ha emitido esta mañana un comunicado llamando al orden a los concejales del grupo municipal. Es la reacción después de que los regidores enviaran este sábado una nota pública, al margen del partido, cargando contra la secretaria general Diana Morant y deslizando el partido, a nivel autonómico, habría montado un caso contra el alcalde.

“La gestora considera improcedentes las declaraciones realizadas por los concejales, y además no han sido autorizadas por los órganos competentes del partido ni responden a una posición acordada orgánicamente. En un asunto de esta naturaleza, que se encuentra en tramitación, corresponde actuar con máxima prudencia, responsabilidad y respeto, especialmente hacia la persona que ha denunciado los hechos. La prioridad debe ser preservar la dignidad de la víctima y garantizar que los procedimientos se desarrollen con todas las garantías”, señala el comunicado.

El partido, al menos por lo que se desprende de esta nota, no parece ir por ahora más allá de la reprimenda pública a unos concejales que parecen haberse declarado en rebeldía frente al PSPV. González era hasta esta crisis un peso pesado del PSPV en la provincia de Valencia, apoyo clave del líder provincial Carlos Fernández Bielsa, quien a su vez ha rivalizado con Diana Morant por el liderazgo del partido.

Con todo, esta crisis no ha tenido consecuencias más allá de una comarca donde Toni González, al frente de una de las principales agrupaciones socialistas de todo el territorio, tiene una gran influencia. La dirección provincial de Bielsa, de hecho, se puso de perfil en esta crisis y se ha alienado con Diana Morant en el discurso de respeto y protección de las denunciantes de acoso sexual.

La secretaria general, tras la suspensión de militancia de Toni González por la investigación interna abierta por un presunto caso de acoso laboral y sexual, impulsó una gestora y puso al frente a la diputada Rosa Peris, referente del movimiento feminista dentro del partido.

“La comisión gestora recuerda que en democracia los cargos públicos se legitiman y valoran por su trabajo, su coherencia y su compromiso con la ciudadanía y con los valores que defendemos los socialistas, en ningún modo mediante descalificaciones personales”, añade la nota distribuida por la dirección del partido.

Un desafío a la ministra

La nota emitida el sábado por el grupo de concejales, que sigue leal al alcalde señalado, fue dura. Se expresó en estos términos: "Ni en política ni en las dinámicas internas de un partido, vale todo. Por encima de cualquier cargo público o aspiración personal deben prevalecer los valores de la educación, el respeto y la escucha activa. Para ser un buen representante público, primero hay que ser buena persona y actuar con responsabilidad". Una declaración de guerra total, un desafío directo a la ministra y secretaria general.

No es la primera vez que la dirección autonómica llama al orden a los cargos de Almussafes. La propia Morant censuró públicamente el señalamiento en redes sociales y en algún comunicado interno a la denunciante.

Rosa Peris, que asumió la dirección de esta comisión gestora, se ha reunido con la agrupación desde entonces, tratando de apaciguar los ánimos al tiempo que se pide respeto a la denunciante. Ahora son dos mujeres las que señalan a González, tras trascender esta semana que el CADE, órgano de disciplina interno del partido, investiga una segunda denuncia y está recabando testimonios.

Segunda denunciante

Esta noticia parece haber caldeado más aún los ánimos. De hecho, desde que estallara el escándalo por la primera denuncia los episodios no han dejado de sucederse, al tiempo que se ha deteriorado la relación entre la dirección autonómica y la agrupación local.

Tras la primera denuncia, el propio alcalde ha presentado escritos en la Guardia Civil contra las dos compañeras, que son empleadas municipales, señalando que los testimonios son falsos y tienen interés difamatorio. Afines al alcalde han denunciado también a una de ellas ante el propio CADE. Y en el plano laboral, la empresa municipal en la que trabajaba la primera mujer que acudió a los órganos internos, acaba de ser despedida en pleno proceso, algo de lo que el alcalde se desvincula, al no formar parte de esta empresa.

El comunicado de los regidores del sábado terminaba trasladando la idea de que desde el partido se está montando un caso contra el alcalde: "La ausencia total de comunicación nos lleva a pensar que no ha existido interés real en esclarecer los hechos, sino en construir un relato basado en testimonios que consideramos falsos —en contra de lo establecido en el artículo 12 de los órganos internos del partido—, con el único objetivo de destruir la vida política, personal y familiar de nuestro compañero".