Llorca y Catalá frente a Mompó y Barrachina: unos a la crida y otros al fútbol
Los políticos se reparten en la amplia oferta de ocio y cultura de este domingo en la Comunitat Valenciana: del baloncesto al fútbol pasando por la crida
Había tanta oferta de ocio este domingo en la Comunitat Valenciana que a los políticos les faltaban horas para llegar a todas partes. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, era quien más fácil lo tenía: por imperativo del protocolo, se quedó en el Roig Arena con el Rey en la final de Copa de baloncesto. Falló a la crida, pese a ser fallera casi de nacimiento.
La alcaldesa María José Catalá y el president Juanfran Pérez Llorca tuvieron que pisar el acelerador. Acudieron al Roig Arena a recibir al Rey, pero de ahí se fueron a la apertura de las Fallas.
Quienes se salieron del guion fueron Vicent Mompó y Marta Barrachina, presidentes provinciales del PP en Valencia y Castelló. Ambos exhibieron la alianza provincial Valencia-Castelló dentro del PPCV, acudiendo juntos a la Cerámica para presenciar el derbi Villarreal-Valencia. Las lecturas políticas son libres.
Por cierto, Mompó no se pierde un partido últimamente. Estuvo en el Ciutat de València para asistir al derbi de la ciudad hace una semana; regresó a Orriols de paisano entre semana, para ver el Levante-Villarreal, y este domingo repitió para ver al Valencia, equipo del que es seguidor, en el estadio groguet.
