Llorca y Catalá frente a Mompó y Barrachina: unos a la crida y otros al fútbol

Había tanta oferta de ocio este domingo en la Comunitat Valenciana que a los políticos les faltaban horas para llegar a todas partes. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, era quien más fácil lo tenía: por imperativo del protocolo, se quedó en el Roig Arena con el Rey en la final de Copa de baloncesto. Falló a la crida, pese a ser fallera casi de nacimiento.

La alcaldesa María José Catalá y el president Juanfran Pérez Llorca tuvieron que pisar el acelerador. Acudieron al Roig Arena a recibir al Rey, pero de ahí se fueron a la apertura de las Fallas.

Quienes se salieron del guion fueron Vicent Mompó y Marta Barrachina, presidentes provinciales del PP en Valencia y Castelló. Ambos exhibieron la alianza provincial Valencia-Castelló dentro del PPCV, acudiendo juntos a la Cerámica para presenciar el derbi Villarreal-Valencia. Las lecturas políticas son libres.

Noticias relacionadas

Por cierto, Mompó no se pierde un partido últimamente. Estuvo en el Ciutat de València para asistir al derbi de la ciudad hace una semana; regresó a Orriols de paisano entre semana, para ver el Levante-Villarreal, y este domingo repitió para ver al Valencia, equipo del que es seguidor, en el estadio groguet.