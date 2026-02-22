Regadíos entre el Xúquer y la Serra de Corbera: Cultura del agua en la Ribera Baixa

La geografía valenciana, en particular en los numerosos llanos litorales que se extienden de norte a sur, reúne numerosos referentes del regadío tradicional mediterráneo. Una muestra más de cómo la sociedad valenciana a lo largo de la historia ha sido capaz de ganar espacio para desarrollar la agricultura de regadío. Complejidad y sostenibilidad, ingenio y tesón, han sido principios comunes que tradicionalmente se han aplicado en la implantación de los regadíos tradicionales.

Es el caso del territorio delimitado por el río Xúquer, por el norte, y flanqueado por el sur por la alineación montañosa de la Serra de Corbera. Un análisis de las estructuras de regadío existentes, trazadas siglos atrás, revelan la complejidad de unos sistemas de regadío, abastecidos por aguas superficiales procedentes del río Xúquer, así como por recursos subterráneos procedentes del piedemonte de la sierra y del nivel freático próximo al litoral, un sector habitual de marjales.

Vista aérea de Cullera y desembocadura del Xúquer. / Foto Estepa.

El poblamiento en esta parte de la Ribera Baixa está condicionado por los dos principales elementos geográficos. Por una parte, siguiendo el río Xúquer hallamos las poblaciones de Albalat de la Ribera, Polinyà del Xúquer, Benicull del Xúquer, Riola, Fortaleny, Sueca y Cullera; por otra parte, al pie de la Serra de Corbera, se alinean los pueblos de Corbera, Llaurí y Favara. Y entre ambas alineaciones de núcleos de población se asienta un paisaje del agua excepcional, originado por una arquitectura hidráulica diseñada y materializada para bonificar las tierras de esta parte del llano litoral.

El condicionamiento del medio físico

Un rasgo destacado es la variedad de ambientes hidrológicos y geomorfológicos que dieron lugar a un paisaje irrigado característico de estos municipios de la Ribera Baixa. Llaurí, Corbera o Favara, se disponen sobre el piedemonte aluvial, adosado a la Serra de Corbera y dominando la llanura del Júcar por la margen derecha. En la llanura, Albalat, Fortaleny, Polinyà del Xúquer, Riola y Sueca tienen sus huertos sobre los prominentes diques aluviales del propio río. Aguas abajo del Xúquer, hallamos arrozales que suelen ocupar antiguos espacios lacustres y palustres sobre cuencas deprimidas que fueron bonificadas desde la época medieval y moderna.

Séquia dels Mollons en Favara. / Foto Estepa.

En el paisaje natural destaca como proceso la progradación del llano de inundación del Júcar, y con ello el relleno aluvial. En los últimos siglos la bonificación y la extensión de los perímetros regados homogeneizaron el paisaje hasta borrar las huellas de la diversidad natural. Los diferentes ambientes naturales que caracterizaban los marjales del sur del Júcar fueron transformándose desde la Edad Media mediante obras de drenaje y terraplenamiento o aterramiento que no se completaron hasta pasada la Edad Moderna.

Un entramado de acequias interrelacionadas

Entre el río Xúquer, por su margen derecha, y el piedemonte septentrional de la serra de Corbera se encuentra un espacio de regadío homogéneo, sustentado por una red densa de acequias y brazales. En unos casos se trata de acequias procedentes del propio río; en otros, en cambio, tienen su origen en manantiales, barrancos e incluso en los sobrantes de otras acequias. De manera somera realizamos una identificación de las más destacadas, auténticas “arterias” del sistema circulatorio hidráulico:

(a) El sistema de riego de la Séquia Primera, entre Polinyà del Xúquer y Riola. La captación de aguas se realiza en el Motor de la Casta. Se han beneficiado históricamente una gran parte de los cítricos de las partidas de L'Alcossera, Matapollar, El Mas o Coto Vell, ésta última en Riola.

(b) El sistema de riego de la Séquia del Rei, facilita el riego de Benicull, de Polinya del Xúquer, de Riola, de Fortaleny, de Llaurí, y de Cullera. Su inicio se halla en el barranc del Murtar, en Alzira; el barranco se transforma en un incipiente sistema de riego merced a que los desagües producidos le dotan de un caudal apto para la irrigación.

Serra de Corbera. / Foto Estepa.

(c) El sistema de riego de la Séquia de Guillem, recorre el término de Benicull, para nutrir a la arrocera Séquia del Rei.

(d) El sistema de riego de la Séquia Major de Riola o Quatre Pobles, conocida como Séquia Major en Riola, riega las partidas ricícolas de L'Esparrello y El Pla, mientras que con brazales riega partidas citrícolas. Destaca la Séquia de Seniaes, en Fortaleny. Se inicia en la Presa Major, a tan sólo una cota de 12 m.s.n.m, y que alberga las compuertas reguladoras de las aguas entrantes del río Xúquer, que dan paso en los primeros metros a un amplio canal de embalse.

(e) El sistema de riego de la Séquia d'Angla, en las proximidades de Sueca, tiene su origen en la Presa Angla, en las proximidades de las presas Major y Canal, y el Assut de Sueca. Su recorrido se prolonga por unos 1.500 metros.

(f) El sistema de riego de la Séquia Major de Cullera, Marge dreta, permite el riego del espacio dominado por arrozal de varias partidas rurales, para lo cual se sirve de varios brazales. Tiene su origen en l’Assut de Cullera o del Rei, emplazado en el vértice del meandro de La Raconada de Fortaleny, a una cota de 8 m.s.n.m.. A medio kilómetro aguas arriba del citado azud, se halla la Presa de la Séquia Major de Cullera de la Marge Dreta.

(g) La Séquia dels Mitjans se extiende por el extremo oriental del término de Corbera y el sector suroccidental de Cullera, término donde se le conoce como La Sequiassa. La Séquia dels Mitjans parte con dirección Sur, tras regar varias partidas, deriva en la Séquia dels Fondos y, a continuación, en La Sequiassa, en las proximidades del término de Cullera.

(h) El sistema de riego de la Séquia Fonda, entre Corbera y Cullera, se inicia en la partida de l’Alter y vierte sobre la Séquia del Senyor, en los aledaños de L'Estany Grand. Surge a partir del aprovechamiento del Ullal de Maria Ferrara, junto a la Muntanyeta de Sant Miquel, las filtraciones procedentes de la Séquia del Rei y los excedentes de la Font de Sant Miquel. La Séquia Fonda corresponde al antiguo Riu de Corbera, confluye con los excedentes de la Séquia Nova y confiere aguas a la Séquia de Llaurí.

(i) El sistema de riego de la Séquia de la Font, en el norte de Corbera, procede del manantial de Sant Miquel, complementado por un motor. Facilita el riego de las tierras orientales y contribuye a la Séquia Fonda.

Arrozales y huertas entre Cullera y Serra de Corbera. / Foto Estepa.

(j) La Séquia Nova tiene su origen en la partida de El Sester, a partir de los recursos acumulados de la Séquia Fonda, al Este, de la Séquieta de la Font, al Oeste, y derrama sobre la Séquia Fonda, en Les Argoleges.

(k) El sistema de riego de la Séquia de la Vila, del Comú, de Llaurí o de les Hortes, transita por los términos de Corbera, Llaurí y Favara, para terminar en la Séquia de la Font, linde con Tavernes de la Valldigna (La Safor). Las surgencias hídricas de Els Ullals, localizadas en el sector suroriental del núcleo urbano de Corbera, partida de El Racó, propician la Séquia de la Vila.

(l) El sistema de riego de la Séquia dels Mollons recoge aguas de la partida de L'Arxipelet, entre los términos de Cullera y Favara. Se prolonga por la partida arrocera de La Senyoria y cede sus excedentes a la Séquia del Senyor.

El regadío histórico de la Ribera Baixa. / Estepa.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

. Los sistemas de riego fluvial de la Ribera Baixa (2006), de Estepa-UV, en Las Riberas del Xúquer, de la DGP-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

. Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.