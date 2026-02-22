La Unió de Periodistes premia a las redactoras de À Punt que se acogieron a la cláusula de conciencia

La Unió de Periodistes Valencians ha hecho públicos los ganadores de los Premis Llibertat d’Expressió 2026, una edición marcada por la denuncia de las injerencias políticas en la labor informativa. En el ámbito autonómico, la asamblea de socios ha decidido reconocer a los profesionales de À Punt que han denunciado manipulación y coacciones en la radiotelevisión pública valenciana.

El galardón pone el foco, específicamente, en las cuatro periodistas que se acogieron a la cláusula de conciencia ante el giro editorial de la cadena. Se trata de un hito profesional, ya que es la primera vez que se utiliza este mecanismo legal en España para proteger la independencia frente a directrices contrarias a la deontología periodística. La Unió también destaca la labor del Consell d’Informatius en su defensa de unos medios públicos independientes.

Resistencia internacional y compromiso social

En la categoría internacional, el premio ha recaído en Hannah Natanson, periodista de The Washington Post. Su reconocimiento simboliza la resistencia del periodismo ante la administración de Donald Trump. La Unió ha denunciado el registro del domicilio de Natanson por parte del FBI, un acto que consideran una grave amenaza a la protección de las fuentes. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el actual contexto en Estados Unidos se caracteriza por una hostilidad creciente y una estrategia de confrontación directa con los medios críticos.

Por su parte, el premio de ámbito estatal ha sido otorgado a Cristina Fallarás. El jurado valora su trayectoria en la defensa de un periodismo con perspectiva de género y su lucha contra las violencias machistas. Con este galardón, se reivindica la libertad de expresión frente a los intentos de silenciamiento y la necesidad de una prensa que interpele directamente al poder.

Solidaridad con Gaza

Más allá de los premios, la Unió de Periodistes ha destinado el 1% de su presupuesto anual (1.292 euros) a un proyecto de comunicación solidario. En esta ocasión, los fondos irán destinados al centro de cooperación de prensa de Gaza.

La iniciativa busca apoyar a los reporteros que trabajan en el Territorio Palestino Ocupado, calificado por RSF como la región más peligrosa del mundo para ejercer la profesión. Los fondos permitirán reponer material destruido, habilitar espacios de trabajo y mantener las conexiones a internet en un entorno de conflicto extremo donde decenas de periodistas han perdido la vida.

Noticias relacionadas

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo jueves 7 de mayo en el Centre Cultural la Nau de la Universitat de València.