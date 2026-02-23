Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF

La Diputación de Valencia ha decidido retirar las líneas de teléfono corporativo a los sindicatos en la institución. La decisión llega después del incidente que se produjo con la factura de un delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) del pasado mes de agosto.

En concreto, la compañía telefónica pasó a la institución provincial un cargo de 8.000 euros por una mes en el que se habían producido conexiones vía satélite, como las que se producen cuando estás en alta mar. El gasto, que se produjo en verano, fue abonado, pero no trascendió hasta la publicación por parte de este diario, hace unos días. La institución que preside Vicent Mompó le ha pasado el gasto al sindicato o al propio delegado.

La central sindical aseguró en un escrito desconocer que se había dado ese gasto desproporcionado, y también que la diputación había concedido teléfonos móviles a sus delegados. Así las cosas, CSIF trasladó a la diputación la petición de que retirara los teléfonos móviles asignados a sus representantes.

Según fuentes de la corporación, tras este episodio el equipo de gobierno ha decidido retirar todas las líneas a nombre de sindicalistas. Según parece, no es lo habitual. En otras administraciones, hay liberados sindicales con teléfono corporativo, pero lo pagan sus propias organizaciones y no la administración en que trabajan.

En el caso de la diputación, por otro lado, no son muchas líneas telefónicas. Solo tres de los cuatro sindicatos con representación, UGT, CC OO y CSIF, tienen al menos una línea telefónica que paga la diputación. No así Intersindical STAS, que nunca ha tenido teléfono corporativo de la institución. En total son 21 delegados sindicales (8 de UGT, 5 de CC OO, 4 de CSIF y otros 4 de Intersindical) aunque habría pocas líneas de teléfono.