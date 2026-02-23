Adiós a los autores baleares y catalanes en la asignatura de Valenciano en Bachillerato: Educación confirma el veto

La Conselleria de Educación ha confirmado oficialmente la exclusión de los autores de Cataluña y las Islas Baleares de los temarios de Valenciano en Bachillerato, consumando así el giro lingüístico que el departamento del ex conseller José Antonio Rovira ya perfilaba desde el pasado mes de septiembre. Mediante la modificación por decreto del currículo educativo, el Ejecutivo valenciano debatirá mañana eliminar cualquier referencia a autores que no procedan estrictamente de la Comunitat Valenciana, una decisión que ha encendido todas las alarmas en los centros de secundaria por lo que se considera un "empobrecimiento académico" y un "terraplanismo lingüístico".

Esta medida supone la culminación de la propuesta impulsada por el grupo popular en las Corts para "adecuar los currículos a las señas de identidad valencianas". En la práctica, esto implica que figuras universales de la literatura compartida como Ramon Llull, Mercè Rodoreda o Salvador Espriu desaparecerán de las lecturas obligatorias y del análisis literario en las aulas valencianas, reduciendo el horizonte cultural del alumnado a las fronteras de la autonomía.

El sindicato Stepv, mayoritario en la enseñanza, ha criticado "el sinsentido" comparando esta situación con la de la asignatura de Castellano. "El currículum de Castellano fomenta el estudio de autores y autoras latinoamericanos, cosa perfectamente normal y obvia, pese los miles de km de distancia" .

Un cambio de paradigma en los textos

Hasta ahora, la competencia literaria instaba a los alumnos a "leer, interpretar y valorar críticamente obras literarias de autoras y autores en lengua catalana y castellana", reconociendo la realidad de un ámbito lingüístico compartido. Sin embargo, el nuevo texto que entrará en vigor el próximo curso sustituye esta visión global por una "lectura de obras relevantes de la literatura valenciana y de las principales autoras y autores valencianos".

Para el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), mayoritario en la pública, se trata de una "ofensiva contra la lengua" que busca conflictivizar la educación. Desde el sindicato denuncian que "no tiene sentido" explicar la literatura desde la Edad Media hasta la actualidad ignorando su contexto. "¿Cómo se puede entender a Ausiàs March sin conocer la tradición de los trovadores catalanes? ¿O cómo explicar nuestra modernidad sin el diálogo entre Estellés y el catalán Joan Salvat-Papasseit?", se preguntan los docentes.

La contradicción con el currículo de Castellano

El punto que genera mayor estupefacción entre la comunidad educativa es la incoherencia que se da entre las dos asignaturas de lengua. Mientras que el currículo de Valenciano se repliega sobre sí mismo, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura mantiene —y fomenta— el estudio de autores de todo el ámbito hispanohablante.

Es decir, un estudiante de Bachillerato en Elche estudiará de forma natural a autores latinoamericanos como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, situados a miles de kilómetros de distancia, sin embargo, se prohibirá oficialmente estudiar a una autora de Palma de Mallorca o a un poeta de Barcelona, con quienes comparte no solo la lengua, sino una historia literaria entrelazada desde hace ocho siglos. Esta doble vara de medir sitúa al valenciano en una posición de "idioma de segunda", recluido en un localismo que el castellano, afortunadamente, no padece, critica el sindicato.

El muro llega también a la lengua

El veto no se limita a la literatura; la geografía política también se impone sobre la lingüística en el estudio de la lengua. Según confirma el STEPV, la dialectología también se limitará a las variantes propias de la Comunitat Valenciana. Esto supone, según los expertos, una "aberración académica", ya que impide explicar realidades tan básicas como que el habla de Vinaròs y la de Alcanar (pueblos vecinos separados por un puente) son idénticas, independientemente de la frontera administrativa.

Esta visión fragmentada de la lengua ignora la unidad científica del sistema lingüístico y, según denuncian los sindicatos, solo busca "problematizar el valenciano para que la gente crea que el castellano es la única lengua global y útil".

Movilizaciones en el horizonte

Esta decisión calienta más si cabe el panorama docente. El STEPV ya ha hecho un llamamiento masivo a la manifestación del próximo día 28 en las tres capitales de provincia. Además, la sombra de una huelga para el 31 de marzo planea sobre la Conselleria si no se da marcha atrás en lo que consideran un ataque directo a la calidad educativa.

Muchos profesores de Valenciano ya advierten que será "imposible" cumplir el decreto sin faltar al rigor académico, y que seguirán mencionando a los autores baleares y catalanes en clase por "pura necesidad educativa". El conflicto, lejos de cerrarse con el decreto, se traslada ahora a las aulas, donde la política ha decidido levantar un muro literario que la historia y la ciencia llevan siglos ignorando.