Una asociación de afectados por la dana, sobre Mazón en las Corts: "No podemos aceptar que siga aforado"

La Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud ha estado en los 16 meses desde el 29-O reunida con Ursula von der Leyen en Bruselas, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en València, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de la formación o interviniendo en la comisión de investigación del Congreso, de ahí que su hoy máximo responsable, Alejandro Carabal, comenzara su intervención en las Corts con un "por fin estamos en casa, desgraciadamente ha sido el último sitio".

Carabal ha aprovechado su paso por la cámara autonómica para hacer una radiografía casi 500 días después de la zona más afectada por la riada, un área que ha descrito como "más desprotegida" ante la amenaza de una posible nueva inundación. "Si ahora vuelve a ocurrir lo mismo, esas infraestructuras que no valieron hace un año, imagínense ahora; somos más vulnerables", ha explicado ante lo que ha añadido que hay "preocupación" y "psicosis".

De hecho, la salud mental ha sido uno de los aspectos que más ha incidido el presidente de esta entidad, bombero de profesión y vecino de Massanassa. "La gente está muy mal, yo he tenido problemas de ansiedad y depresión", ha señalado Carabal que ha citado los problemas de ascensores sin funcionar, de comercios aún cerrados o de garajes inutilizados hasta dentro de un año. De hecho, ha recordado que el apoyo psicológico "ha sido lamentable", citando que los profesionales que acudieron "fueron de forma voluntaria".

"¿Saben lo que es perderlo absolutamente todo, quedarse en la calle con lo puesto y mojado y que no haya ninguna administración ahí?", se ha preguntado Carabal quien ha lamentado que no solo fue el 29-O sino que fueron "tres o cuatro días eternos" donde "vinieron antes adolescentes andando". "No nos lo podemos explicar, no estamos en una aldea remota, estamos a cinco rotondas de València", ha incidido.

"No lo hizo bien"

Ese reproche genérico de carácter más político, unido a que las instituciones trabajen "codo con codo" en la comisión mixta, ha tenido mayor concreción respecto a Carlos Mazón, a quien ha señalado directamente para pedir su salida de las Corts. "No podemos aceptar que el máximo responsable de la emergencia en ese momento siga aforado, que la jueza le haya pedido acudir voluntariamente (en dos ocasiones) y no haya ido; no entiendo que si no tiene nada que esconder, no haya ido", ha asegurado Carabal.

No solo eso, también ha afeado que le hayan "subido el sueldo" (en referencia a su asignación como portavoz del grupo en la Comisión de Reglamento) y que le hayan dado "otro cargo de responsabilidad", en referencia a la activación de la Oficina del expresident. En este caso, ha indicado le han puesto asesores, "¿pero enserio tenía que ser el de ‘Salo de confinar nada’?", se ha cuestionado sobre el nombramiento de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident. "Es que esa persona no lo hizo bien", ha añadido.

Noticias relacionadas

Con todo ello, Carabal ha indicado que la "justicia y la verdad han de ser el único elemento reparador" y ha indicado que los 80.000 euros de ayuda que aprobó el pleno del Consell el pasado viernes "van a venir bien, pero la dignidad está por delante, pero necesitamos saber lo que ha pasado".