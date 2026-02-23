La otra cara de Cruz Roja en Valencia: "Hacen negocio con nuestro trabajo, tenemos sueldos de miseria"

Los trabajadores de Cruz Roja han decidido plantarse y denunciar una situación de "precariedad laboral" con una jornada de huelga que implica paros diarios de una hora ya que "somos conscientes de que los usuarios nos necesitan y son personas vulnerables". "Esta es la otra cara de Cruz Roja", aseguran en la puerta de sus centros de trabajo mientras gritan "su negocio, nuestra entrega" y muestran pancartas que rezan "salario digno, convenio ya" y "con salarios ilegales es difícil ser humanitario", entre otros mensajes.

UGT Serveis Públics del País Valencià asegura que medio centenar de centros de Cruz Roja Española en la Comunitat Valenciana participan en esta jornada de huelga general (prevista hasta el viernes) ante la "falta total de avances" en la negociación de los convenios colectivos de empresa de ámbito provincial y "el reiterado incumplimiento" de la normativa laboral vigente por parte de la entidad. Y es que desde el comité de empresa explican que Cruz Roja es "la única entidad social que está pagando salarios inferiores a los del sector en sus convenios colectivos de empresa" lo que se traduce "en una competencia desleal, ya que optan a los contratos públicos al ofrecer las ofertas más económicas a costa de mantener salarios indignos a sus plantillas". "Tenemos trabajadores que no llegan a fin de mes, que son usuarios de servicios sociales. Es una vergüenza y ya es hora de que salga ala luz. Los principios de Cruz Roja se aplican a los usuarios, pero no a los trabajadores que ya no podemos callar por más tiempo porque, a demás, esa partida de dinero para el aumento salarial que nos deben está presupuestado año tras año", asegura la presidenta del comité de empresa en València, Begoña Lobo.

"Este no es un problema de dinero", recalca el coordinador de atención social UGT Serveis Públics, Jorge Soriano, tras explicar que Cruz Roja cerró el ejercicio 2024 con un "excedente" (lo que equivale a beneficios en las entidades sin ánimo de lucro) "de 30,69 millones de euros. Sumando los cuatro últimos ejercicios, el excedente asciende a 93 millones de euros, según las últimas cuentas públicas de Cruz Roja publicadas".

Jorge Soriano recuerda que Cruz Roja "continúa ocultando seis años después los sueldos de sus directivos a pesar de que la ley le obliga a publicarlos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad administrativa independiente regulada por la Ley de Transparencia, instó a la organización a hacerlos públicos en 2019, 2020 y 2021. Cruz Roja aseguró a este organismo en 2020 que sus directivos eran voluntarios para ocultar la información, aunque gasta cada año unos 4 millones de euros en sus sueldos. A día de hoy sigue sin publicarlos, el problema es que la Ley de Transparencia no contempla sanciones por su incumplimiento".

La respuesta de Cruz Roja

Desde la dirección de Cruz Roja defienden la propuesta planteada en la mesa de negociación desde hace ya algunos meses y expuesta en el acto de mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunitat Valenciana, ante la convocatoria de huelga planteada por UGT.

"Nuestro objetivo es claro: unificar criterios a nivel nacional, disponer de un marco regulador común y una base sólida para seguir avanzando en políticas de desarrollo de las personas. Este cambio supone un nuevo paradigma que transformará nuestra forma de trabajar, pero que nos permitirá crecer juntos y afrontar el futuro con mayor solidez. Y todo ello manteniendo y garantizando todos los derechos hasta la fecha conseguidos en el territorio", afirman desde la entidad.

Así, la propuesta presentada consiste en alcanzar "un acuerdo provincial que contemple la aplicación del Convenio Sectorial de Acción e Intervención Social vigente, complementado con las mejoras del convenio propio que puedan pactarse y que actualmente se aplican. Este paso es imprescindible para establecer una base común que nos permita avanzar en políticas de Recursos Humanos, algo inviable con convenios provinciales diferentes".

Cruz Roja explica que el acuerdo que plantean tendría garantías como que "se realizaría con carácter indefinido (ultraactividad). Así, hasta que no se acordara su modificación, estaría vigente, ya que de esta forma se están garantizando todos los derechos hasta la fecha conseguidos, no produciéndose ninguna pérdida ni retroceso. Además, expresamente se recogería en el acuerdo que su alcance es tanto para el personal actual como futuro, no creándose diferencias dentro de la plantilla. En caso de incumplimiento del acuerdo de empresa, las partes pueden reclamar ante la Inspección de Trabajo, y/o jurisdicción social, al igual que cualquier incumplimiento contractual o norma laboral (incluido convenios colectivos), pues es de obligado cumplimiento para la entidad. Por lo tanto, se puede sancionar su incumplimiento y se puede reclamar su cumplimiento. Por último, se registraría en el Regcon, la única diferencia con respecto al Convenio Colectivo es que no se publicaría en el BOP".

Respecto a los salarios, desde Cruz Roja afirman que el traspaso al Convenio Sectorial y la implantación de la nueva política salarial, "la RLPT ha sido informada por nuestra parte, que esta política de mejoras retributivas se ha definido en base a un estudio sobre el impacto de las tablas salariales a la estructura organizativa de Cruz Roja y por tanto es complementaria a las tablas del CCAIS, por lo que solo puede aplicarse una vez se migre a la estructura salarial del CCAIS por la aplicación del artículo 9 del citado convenio colectivo. Por este motivo, en caso de acuerdo, se realizaría la migración conforme a lo establecido en el artículo 9 del mismo, aplicando siempre el criterio por unidad de tiempo. La política retributiva que mejora las condiciones salariales con respecto a los complementos, se revalorizaría de acuerdo a los incrementos salariales del sector".

Noticias relacionadas

Por otro lado, añaden que "la RLPT de Castellón y Valencia en la última reunión de la mesa negociadora comunicó que se iba a solicitar mediación dentro del proceso de negociación, no entendemos que sin haber realizado dicha mediación se haya convocado huelga, ya que no han agotado las vías de mediación previstas. La negociación en la provincia de Alicante sigue su curso, ya que no se encuentra en la misma situación que las otras dos provincias. Tras el acto de mediación por la huelga celebrado ante el TAL el pasado viernes, no se llegó a ningún acuerdo".