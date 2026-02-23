El cohete 'Origin' de la UPV despega en Huelva, aunque no logra batir el récord nacional

Eran las 5:30 de la mañana cuando el equipo de Faraday Rocketry de la Universitat Politècnica de València (UPV) iniciaba las operaciones en el Centro de Experimentación de El Arenosillo (INTA), en Huelva. Tras semanas de tensión, vientos huracanados y dos intentos fallidos que pusieron a prueba la resiliencia del equipo, el cohete 'Origin' finalmente ha surcado el cielo andaluz este lunes 23 de febrero. Aunque el objetivo principal de batir el récord nacional de cohetería amateur (establecido en 7,8 km) no se ha cumplido en esta ocasión, la misión se salda con un éxito en lo que a validación tecnológica se refiere.

La jornada no estuvo exenta de la épica y los imprevistos que rodean a la industria aeroespacial. Cuando todo parecía estar listo para el 'GO' definitivo, un barco recreativo se adentró en la huella de exclusión marítima, obligando a detener la cuenta atrás en los minutos finales. "Es un factor que no puedes controlar, pero que añade una presión extra a un equipo que lleva trabajando casi tres años en este proyecto", explicaban desde el control de la misión. Tras la intervención de las autoridades y el despeje del área, el procedimiento se reanudó con éxito.

El reto de la doble etapa

'Origin' no es un cohete cualquiera. Con sus tres metros de longitud, su complejidad reside en su sistema de doble etapa: un 'booster' comercial para el despegue inicial y un motor 'sustainer' de combustible sólido desarrollado íntegramente por los estudiantes valencianos. El momento crítico del vuelo era la separación de estas etapas a velocidad supersónica y el posterior encendido del motor propio para alcanzar el apogeo estimado de 10 kilómetros.

Según los primeros datos de telemetría, la separación se produjo de forma nominal, un hito que sitúa a la UPV a la vanguardia de la cohetería universitaria europea. Sin embargo, a pesar de la limpieza del despegue y la correcta trayectoria, el cohete no logró alcanzar la cota necesaria para inscribir un nuevo récord en los libros de historia de la cohetería amateur española.

Ciencia con sello valenciano

Pese a la sensación agridulce por el récord no batido, el director ejecutivo del equipo, Guzmán Marchesi, y los 68 estudiantes que forman Faraday Rocketry pueden estar orgullosos. Haber diseñado, fabricado y lanzado un vehículo de estas características desde las instalaciones del INTA —el mismo lugar desde donde despegó el Miura 1 de PLD Space— es un triunfo para el programa 'Generación Espontánea' de la UPV.

La recuperación de la ojiva, el "cerebro" del cohete que contiene los datos críticos y las cámaras de a bordo, era la fase final de la misión. Gracias al uso de uranina —un colorante verde fluorescente no tóxico— y sistemas de geolocalización, el equipo ha trabajado para rescatar la pieza del Atlántico.

El camino hacia el espacio

Faraday Rocketry ya mira al futuro. Con dos victorias previas en el certamen europeo EuRoC y la experiencia acumulada en este lanzamiento, el equipo valenciano ya tiene en mente su próxima meta: los 30 y 40 kilómetros de altitud. Este lanzamiento en Huelva no es un punto final, sino la validación de un motor propio y una aviónica modular que servirán de base para los próximos prototipos.