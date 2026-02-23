Declara ante la jueza de la dana el asesor que avisó a Mazón el 29-O: "President, hay muchos muertos"

La causa de la dana acoge esta última semana de febrero las declaraciones de tres destacados miembros del núcleo duro del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la jueza de la dana. Hoy lunes abre las declaraciones en los juzgados de Catarroja Josep Lanuza Navarro, el politólogo y consultor contratado por el Partido Popular desde antes de la dana que asesoró al exjefe del Consell la estrategia política a seguir tras el 29 de octubre de 2024. A Lanuza se le atribuye buena parte de la responsabilidad de la batalla de relatos surgida tras la dana, que desde la Generalitat Valenciana ha pasado por culpar a las agencias estatales (la Aemet y la CHJ) de las graves consecuencias de la dana, con 230 fallecidos.

Acompañaba a Mazón a su llegada al Cecopi

Josep Lanuza es el asesor que acompañó a Carlos Mazón a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, a las 20.28 horas del 29 de octubre de 2024, diecisiete minutos despues del Es Alert de las 20.11 horas que investiga la jueza de la dana junto al de las 20.57 horas, al considerarlos «tardíos y erróneos». Lanuza también saltó al primer plano de la actualidad, algo poco habitual en estos perfiles que prefieren la discreción, tras la información publicada por Levante-EMV que reveló que Mazón fue consciente de la dimensión del drama del día de la dana cuando alrededor de las 20 horas llegó al Palau y Lanuza le informó: «Presidente, hay muchos muertos».

Lanuza aseguró en un escrito dirigido a Levante-EMV el pasado 26 de octubre que era «falso» que el president llegara a las 20 horas al Palau de la Generalitat. «En ese momento fue cuando nos fuimos al Centro de Emergencias de l’Eliana, pero el presidente había llegado con anterioridad. Yo mismo estuve presente mientras realizaba llamadas y hablando con él en su despacho», aseguró. Los tres escoltas de Carlos Mazón que lo acompañaron a l'Eliana confirmaron a la jueza que el expresident llegó al Palau de la Generalitat alrededor de las 19.50 horas del 29 de octubre de 2024. Un dato que desmiente la información facilitada por el equipo de comunicación de Mazón, que defendió duramente meses que estuvo desde las 18 horas trabajando en su despacho del Palau.

Conversaciones con Pradas antes del envío del Es Alert

Sobre la citación del núcleo duro de Mazón, acordada por la jueza de la dana el pasado mes de noviembre, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra aseguró que el asesor Josep Lanuza y la jefa de prensa Maite Gómez, "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. También argumentó que la declaración de ambos podría permitir conocer lo que saben de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas".

Experto en contramarketing y comunicación política

Josep Lanuza es un experto en contramarketing, comunicación política y en contrarrestar relatos. Una especie de sherpa especializado en crisis políticas, pero también en «campañas sucias» pensadas y ejecutadas para desincentivar el voto en la izquierda, como demostró una investigación periodística en 2019-2020. En estas lides se forjó junto a uno de los consultores más conocidos en el panorama español actual, Aleix Sanmartín, al que algunas fuentes sitúan ahora asesorando a Alberto Núñez Feijóo. Sanmartín presume en su página web de ser «el máximo especialista en ganar elecciones imposibles». Se atribuye los éxitos de Salvador Illa (PSC) en Cataluña y los de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) en Andalucía. Y «asesoramientos» al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara (PSOE), al de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), y al valenciano Ximo Puig (PSPV), para quien hizo trabajos en 2014 para acceder a la secretaria general de los socialistas valencianos y también en la precampaña electoral autonómica de 2019. Precisamente en 2019, cuando Sanmartín y Lanuza asesoraban a Pablo Casado, entonces presidente del PP, eldiario.es destapó la contracampaña que Lanuza diseñaba, según admitieron a nivel personal, para incentivar la abstención a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con mensajes a favor de Íñigo Errejón través de redes sociales. Una estrategia dirigida a desmovilizar el voto de izquierdas.

El miércoles será el turno de la declaración de Francisco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional con Mazón y también con Juanfran Pérez Llorca. La jueza de la dana cita a Francisco González porque "la señora Pradas tenía como contacto 'Paco González, Prensa Presidencia', los motivos que la justificarían es que los tres hablaron varias veces entre ellos entre las 18.25 horas y las 18:48 horas". Y el viernes está citada Maite Gómez, la jefa de prensa de Carlos Mazón.