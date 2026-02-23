Víctimas, afectados y acusaciones: Las asociaciones de la dana comparecen en las Corts 482 días después

Representantes de las principales asociaciones de la dana del 29 de octubre de 2024 comparecerán en la comisión de investigación de las Corts hoy y mañana, 482 días después de la tragedia en la que murieron 230 personas, y tras haber intervenido en el Parlamento Europeo, el Congreso y la Diputación de Valencia.

Las Corts fueron la primera institución que aprobó la creación de una comisión de investigación sobre la dana, el 28 de noviembre de 2024, pero no se constituyó hasta el 27 de enero de 2025 y no aprobó hasta mayo su plan de trabajo, el presentado por PP y Vox, que se amplió en junio tras las críticas de las asociaciones de víctimas por no haber sido incluidas.

Las comparecencias comenzaron el pasado julio, pero no lo hicieron por las víctimas, como pedía la oposición, sino por técnicos y expertos, a los que se suma la del expresident Carlos Mazón.

De esta forma, el turno de las víctimas llegará en la quinta sesión. Habrá una decena de comparecientes, entre ellos el presidente de la primera asociación que se constituyó, la de damnificados Horta Sud, Álex Carabal, el lunes.

El martes por la mañana será el turno de las presidentas de Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, y de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, y antes de sus intervenciones habrá una concentración a las puertas de Les Corts convocada por movimientos sociales bajo el lema ‘Mazón a prisión’.

Rosa Álvarez indica que es «complicado hacer una valoración positiva» de esta cita, pues llega después de pelear para que les levantaran «el veto», con la «sorpresa» de que también van asociaciones que no tienen «nada que ver con las víctimas».

Mariló Gradolí afirma que la invitación llega «tarde», pues se producirá casi 16 meses después de la tragedia. n