Más de diez kilómetros de retenciones en la pista de Silla por un accidente y la pérdida de carga de un camión

València arranca la semana con un total de 46 kilómetros de retenciones en sus salidas y accesos.

Un accidente en la V-31 en Silla corta el carril izquierdo y desvía el tráfico por la A-7 en sentido València. El incidente genera 2,5 kilómetros de colas. Además, en esta misma vía en sentido Alicante, se producen ocho kilómetros de retenciones por la pérdida de parte de la carga de un camión sobre la vía. Según informan fuentes de la DGT, se está limipiando el carril y esto está generando el atasco.

El accidente registrado en la pista de Silla y que desvía el tráfico por la A-7, genera un kilómetro de colas en la A-7 drección València. La autovía también lleva dos kilómetros de colas entre Riba-roja y Loriguilla en el enlace de la A-3. En sentido Barcelona, acumula 5 kilómetros de retenciones entre Quart de Poblet y Torrent. Además, unas obras en la vía a la altura de Quart de Poblet limitan la velocidad a 80km/h en un kilómetro y medio en ambos sentidos.

La V-30 registra un segundo accidente en sentido hacia la A-7 que obliga a cortar el carril derecho. Por el momento el accidente provoca menos de un kilómetro de colas. Además, dos vehículos detenidos en los puntos kilométricos 5.7 y 8.5 generan 5 kilómetros de trafico lento en dirección hacia la A-7, a la altura de Mislata. En sentido contrario, la carretera acumula 1,5 kilómetros de congestión en la entrada al puerto. Por su parte, la CV-30 en su enlace con la V-30 acumula algo más de dos kilómetros de colas entre València y Quart de Poblet.

Retenciones de hora punta

La A-3, en su entrada a València por la avenida del Cid, se ve colapsada con dos kilómetros de retenciones. Más hacia el interior, en el entronque de la A-3 con la A-7 a la altura de Riba-roja del Túria, la autovía lleva un kilómetro de tráfico denso.

La pista de Ademuz lleva tres kilómetros de congestión de entrada a València y cinco más entre San Antonio de Benagéber y Paterna en sentido a la capital.

Por último, la autovía de Torrent acumula también tres kilómetros de entrada a València desde Picanya.

Desde DGT avisan que se trata de retenciones normales en hora punta.