La directora de Protección Civil defiende su gestión el 29-O y el PP le reprocha que estuviera de viaje en Brasil

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de la dana del Senado donde, a preguntas del diputado del PP José Antonio Monago, ha insistido en que solicitar la Emergencia Nacional era competencia de la Generalitat y ha defendido su gestión y la del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación (Cenem) ante los reproches del PP que le ha recriminado que el 29-O estuviera de viaje en Brasil. La responsable de Protección Civil ha acusado al PP de querer "pervertir el sistema nacional de Protección Civil" al reprochar a la administración central que no declarase la emergencia nacional.

Monago ha formulado varias preguntas a la directora general de Protección Civil para saber si Barcones pensó en algún momento que la situación que se vivía la fatídica noche de la dana en varias comarcas valencianas, en las que fallecieron 230 personas, era una Emergencia Nacional, a lo que ella ha respondido que tal declaración la tenía que pedir en todo caso la Generalitat como se vio, ha argumentado, cuando se produjo el apagón del 28 de abril pasado, cuando la emergencia nacional se declaró a instancias de las comunidades. Monago, en una intervención por momentos subida de tono por lo que el diputado del PP consideraba evasivas de la interpelada a responder preguntas concretas replicando ella que se sentía como si estuviera ante "una oposición", ha insistido en que Barcones pudo declarar a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación (Cenem) ante los avisos que se recibían de la Aemet en la Comunitat el día de la dana y previos. La dana fue una emergencia nacional “de manual”, ha subrayado Monago.

Sobre su viaje a Brasil, Barcones ha insistido en que se fue por trabajo para "representar a mi país", en una cumbre celebrada en Belem con el G-20 en la que se analizaba la reducción de los desastres naturales. Cuando se marchó, a las 12.10 de la mañana, la Comunitat estaba en situación de emergencia cero y al llegar a destino y conocer lo ocurrido tomó el primer vuelo de regreso, ha aclarado Barcones. "El día 27 ya había avisos meteorológicos de una dana de niveles altos con momento álgido el 29 y usted se fue a Belem", ha insistido Monago, quien le ha preguntado si "no habría sido más aconsejable que usted se hubiera quedado aquí y no se perdiera el liderazgo". "La dirección general está tan entrenada que aquí no se espera a que venga el que falte, en todo momento se hizo lo que correspondía. Dígame una sola cosa que tuviera que hacerse y no se hizo", ha retado Barcones. El PP, ante la falta de respuestas, ha anunciado que pedirá toda la documentación operativa, para reconstruir minuto a minuto la verdad de aquella jornada.

También se ha interesado el diputado popular sobre en qué momento recibió el Cenem el aviso de caudal muy alto en el Poyo, sin que Barcones, licenciada en Derecho por la UNED y delegada del Gobierno en Castilla y León entre junio de 2018 y abril de 2019, hay precisado con claridad este punto. Monago ha expuesto a continuación que a las 18.43 la Confederación Hidrográfica del Júcar señala a Protección Civil que el Poyo tenía un caudal muy alto, en concreto, 1.686 m³, un dato con el que el diputado del PP ha tratado de dejar en evidencia de que el organismo que alertaba era la CHJ.

Sobre la activación del Es Alert y la participación de Protección Civil, Barcones ha respondió que no intervino ni en la redacción ni el envío de esa alerta, aunque en la comisión el magistrado Ortuña dijo que el Estado podía haber activa el mensaje. La directora general lo ha negado. "Si hay una emergencia nacional puede activarlo el Estado, en situación dos son las comunidades autónomas", ha explicado Barcones. "En la ley está muy claro quien y como puede hacerlo". "En todos los casos ha sido así. Las comunidades tienen autonomía para lanzar el Es Alert cuando consideren y como consideren como estamos viendo por desgracia un día tras otros".

Revisar los protocolos

A preguntas de Vox, Barcones ha insistido en que "las competencias están claras" y el Estado "no puede ejercer la tutela", "ni existe una superioridad" sobre las comunidades autónomas a la hora de declarar la emergencia nacional. Ha insistido en que su equipo llamó de manera insistente para conocer la situación en la Comunitat Valenciana y la situación se transmitió en los informes de Emegencias es que se trataba de un nivel 2.

Noticias relacionadas

A preguntas sobre la existencia de umbrales objetivos y claros sobre las situaciones de emergencias y cómo mejorar la coordinación entre administraciones, Barcones ha apuntado que "estamos en ese proceso de mejorar las directrices para cada tipo de riesgo, luego se elaborará la norma básica para cada uno de ellos y posteriormente se adaptará la normativa autonómica. El cambio climático es una realidad y los riesgos de hace unos años no son los de ahora. Queríamos haber adaptado antes la normativa y espero que antes de Semana Santa ya tengamos unos patrones para todo el Estado", ha apuntado.