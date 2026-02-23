EU 'regresará' a las Corts con su ILP para blindar la sanidad pública

Esquerra Unida se quedó en mayo de 2023, en su candidatura conjunta con Podem, fuera de las Corts. Fueron 40.000 votos los que le faltó a la coalición para poder alcanzar la barrera del 5 % de los votos y mantener la voz en el parlamento valenciano. Sin embargo, dos años y medio después, la formación de izquierdas volverá a la cámara autonómica con la posibilidad de cambiar directamente una ley autonómica para blindar la salidad pública valenciana.

Según ha informado la formación que encabeza Rosa Pérez Garijo, EU ha recibido este lunes la confirmación oficial por parte de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana de que las firmas presentadas para su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en Defensa de la Sanidad Pública superan el mínimo exigido de 10.000 rúbricas validadas, por lo que la propuesta ha sido admitida a trámite y será debatida en las Corts.

Tras la revisión pertinente, la Junta ha certificado que la ILP cuenta con el respaldo popular suficiente para su tramitación, lo que supone un nuevo éxito en la campaña impulsada por EUPV para frenar el deterioro del sistema sanitario público, ha informado EU en un comunicado. La iniciativa, que logró reunir más de 18.000 firmas durante el proceso de recogida, tiene como objetivo principal revertir las privatizaciones, aumentar los recursos humanos y materiales, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y ampliar la cartera de servicios públicos.

La coordinadora general de EUPV ha celebrado la noticia y ha valorado que "esta confirmación oficial demuestra que la sanidad pública no es solo una prioridad para nosotros, sino una exigencia ciudadana mayoritaria". "Miles de personas han firmado y avalado esta iniciativa porque conocen de primera mano el deterioro de la atención, las listas de espera interminables y la precariedad que sufren los profesionales", ha añadido.

"Medidas concretas"

Pérez ha recordado que la ILP ha sido una respuesta al desmantelamiento planificado del sistema público. "Con esta iniciativa proponemos medidas concretas para recuperar lo que nunca debimos perder: centros gestionados públicamente, profesionales con condiciones dignas y una sanidad que atienda sin mirar el bolsillo del paciente", ha defendido.

Noticias relacionadas

EU ha mostrado su confianza en que la Mesa de las Corts dé curso a la tramitación en los próximos días y ha avanzado que seguirá movilizando a la sociedad para que el debate no quede en un mero trámite burocrático, sino que se traduzca en compromisos firmes y fechas concretas para hacer efectivas las medidas planteadas