La jefa de Meteorología de À Punt: "A primera hora de la tarde, ya se debía haber enviado un aviso a la población"

La jefa de Meteorología de À Punt, Victoria Rosselló, ha puesto blanco sobre negro cual era la situación el 29-0 en la Comunitat Valenciana en su comparecencia en la comisión de la dana del Congreso, por la que también ha pasado este lunes el conseller de Infraestructuras Vicente Martínez Mus. Lo que los meteorólogos veían venir era una situación de "alto impacto" y se avisó a la dirección de la cadena de que se preparase para lo que iba a producirse el fatídico martes 29 de octubre. "Era muy probable que la lluvia cayera en las cabeceras de los ríos y el riesgo de riadas era muy elevado".

"Estamos en aviso rojo", "la situación es crítica", "no salgan de sus casas", fueron algunos de los mensajes que la meteoróloga lanzó en el informativo de la televisión pública a las 15.20. En algunos modelos se daban cantidades desmesuradas, ha detallado la meteoróloga a la diputada Águeda Micó (Grupo Mixto). “Era una dana fuera de lo común”. En los espacios del tiempo en la Comunitat ya se advertía de que los acumulados pasasen de los 420 l/m². "Y la previsión se cumplió a rajatabla". En la Ribera, ya habían caído más de 130 litros metros cuadrados en una hora de madrugada. Las lluvias torrenciales se trasladan luego al Magro (Utiel-Requena) y por la tarde al Poyo. Por la mañana, ya estaba cortada la A-7 y también se cortó la A-3 ha referido la meteoróloga.

La programación del día de la dana se centró en lo que estaba pasando. Antes de las 12 el jefe de climatología de Aemet en la C. Valenciana, José Angel Núñez, advierte en À Punt de que el riesgo de inundaciones en la costa era muy alto. A las 12.20 informó de "posibles crecidas en barrancos con arrastre de coches". Entonces, "ya había imágenes de rescates, suspensión de clases en colegios y universidades". A esa hora se activa la alerta hidrológica en el Poyo, que subió y luego bajo, pero era una alerta que había que seguir", ha recalcado la experta, quien ha valorado las decisiones tomadas por instituciones como las universidades y la diputación y de responsables políticos como el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que suspendió las clases a primera hora y salvó muchas vidas.

En el informativo de mediodía ya se veía la magnitud, con coches arrastrados por el agua. Las lluvias entonces se desplazan a la cabecera del Poyo. "Era obvio que a primera hora de la tarde aquello iba a llegar a l’Horta Sud", ha detallado la experta. "Viendo lo que estaba pasando y que se venía un tsunami en l'Horta Sud, a primera hora de la tarde se debía haber enviado un mensaje". "Se habrían salvado vidas", ha asegurado Rosselló.

"Tenemos las herramientas para ver qué pasa en tiempo real"

Sobre las precipitaciones que iban a caer, Roselló ha destacado que siempre hay "cierto nivel de incertidumbre", aunque en la actualidad "tenemos las herramientas para saber qué está pasando en tiempo real, tenemos la información por satélite, podemos saber donde está lloviendo, y alertar a la población".

Preguntada por Vox sobre si se hizo llegar esa información al Cecopi, Rosselló ha sido clara. "Esa no es nuestra función, nosotros informamos, en base a los datos que ofrece la Aemet y la CHJ, a la población cuando están en riesgo vidas". Roselló ha apuntado un dato clave: el sensor de la CHJ del Poyo que a las 15.40 empieza a detectar una crecida exponencial que llegó a cuatro veces el caudal del Ebro. "Si ves ese dato te tienes que preguntar cosas e intentar validar" "No sé cómo funciona el Cecopi, si no tenía los datos o no les hicieron caso. Lo que está claro es que si no te avisan no te puedes proteger". "Con un mensaje contundente como el que hacía falta ese día, como la alerta roja por viento última, se habrían salvado vidas". Su "impresión", ha dicho, es que en el cerebro de la crisis había un “desconocimiento del propio territorio”.

Sobre los avisos de Aemet, la jefe de Meteorología de la televisión pública valenciana ha comentado que son clarísimos. A mediodía del 29-O toda la provincia estaba en alerta roja. "Aviso rojo es no salgan de casa y no cojan el coche".

También ha comentado en su comparecencia que el cambio climático está agravando las danas que siempre han padecido los valencianos y que el aumento de la temperatura del Mediterráneo lo está agravando. Ha citado Roselló una publicación científica (Nature) que apunta que sin cambio climático los daños de la dana del 29-O hubieran sido la mitad.

No se habló de la Serranía de Cuenca

Rosselló ha negado categóricamente que se hablase en el servicio de meteorología de que el temporal que se iba a la Serranía de Cuenca, como aseguró Carlos Mazón. "Jamás se habló de la Serranía de Cuenca. Es más sabíamos que la tarde iba a ser peor. En ningún caso iba a remitir por la tarde".

Rosselló ha mantenido su discurso durante los turnos de PP y Vox, pese a los intentos de sus interrogadores por que atribuyera fallos de gestión a las agencias estatales. Así, no ha ocultado su estupor por que la información pluviométrica -que ha destacado que estaba al alcance de todos- no llegara al Cecopi. “Quién va a pensar que en el Cecopi no estaban al tanto de lo que llueve”, ha señalado la jefa de meteorología de À Punt, que ha añadido que esos datos no eran difíciles de interpretar, especialmente con la densa red de estaciones de la que dispone la C. Valenciana: “Cualquiera que tuviera un conocimiento mínimo de geografía valenciana sabía que iba a haber una catástrofe en l’Horta Sud” con horas de antelación.

El PP, que ha cambiado de portavoz y ha prescindido de los diputados valencianos, ha tratado de sembrar dudas sobre Aemet y la CHJ, sin demasiado éxito. Sobre Aemet, ha agitado la confusión sobre los umbrales de lluvia, más elevados en otras zonas de España como se ha visto en temporales recientes. Rosselló ha explicado que estos umbrales son “un mínimo” y que varían en función de la provincia y sus características: “Son diferentes para cada provincia. El umbral de Grazalema, el sitio más lluvioso de España, es mucho más alto que en Sevilla”, ha aclarado.

Noticias relacionadas

Sobre la gestión de la CHJ, la meteoróloga ha evitado entrar en el debate sobre las competencias de vigilancia de los barrancos o la ausencia de avisos de caudales, pero ha dejado claro que incluso sin el correo de las 18.43 “se podía prever con horas de antelación” la barrancada en el Poyo, remarcado que para ello hubiera hecho falta un “seguimiento” de la situación. “Si caen 400 litros en Chiva, la cabecera de Horteta y Gallego y que van al mismo barranco, hasta que dejan de funcionar los sensores, eso va a llegar”, ha tratado de ilustrar.