Jornada de emociones en las Corts por la dana: "Esto no se supera, es algo traumático"

"Tenemos ayuda, pero no es suficiente; esto no se supera, es algo traumático, es horroroso". Así ha comenzado su testimonio Alba Bodelón, presidenta de la Asociación de Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, la quinta y última organización encargada de comparecer este lunes en las Corts. Ha sido el punto final a la primera de las dos jornadas de la comisión de investigación dedicadas a que las entidades vinculadas con la dana intervinieran en la cámara autonómica, algo para lo que se han necesitado casi 500 días desde la catástrofe.

Bodelón ha comenzado explicando que su organización no es una asociación de víctimas, sino una agrupación de vecinos constituida en diciembre de 2024. Son, ha explicado, los que sufrieron las consecuencias prácticas de la dana, una falta de luz, agua y alimentos que les hizo organizarse y "trabajar" por tratar de recuperar la máxima normalidad posible, algo que está "sosteniéndose gracias al esfuerzo vecinal" y que, sin embargo, no está siendo nada sencillo.

"Seguimos con problemas", ha indicado, recordando especialmente el aspecto psicológico, pero no solo. Porque ahí ha apuntado a los problemas de la reconstrucción, de la que ha afeado que vaya con una excesiva "lentitud" lo que está "generando frustración y rabia". "Estamos enfadados", ha dicho. Y aunque ha destacado que se han recuperado parques, edificios o limpiado barrancos, "no basta con devolver las cosas a su estado anterior si este ya era vulnerable; Benetússer no necesita reparar, sino transformar; porque la memoria sin reformas es repetición".

Es ahí donde ha hecho un llamamiento a la "voluntad política" y a medidas concretas. "Necesitamos cambios estructurales", ha indicado apuntando al encauzamiento de los barrancos hacia el río Turia, la puesta en marcha de parques inundables, mejora en la atención de la salud mental, nuevos protocolos de actuación o enseñanza a la ciudadanía sobre cómo responder ante una situación de emergencia.

Bodelón ha intervenido justo después de Fernando Catalán, representante de la "asociación ciudadana" Tots a una veu. Esta, ha indicado, cuenta con 1.400 personas inscritas y se impulsó ante la inquietud de quienes no quisieron "quedarse de brazos cruzados" tras el desbordamiento del Poyo. "Somos una agrupación independiente, transversal y apolítica, no somos una asociación de víctimas que legítimamente buscan responsabilidades ni una de afectados que buscan recompensación económica sino una agrupación ciudadana que exige soluciones", ha expresado.

Con las presentaciones hechas, Catalán ha señalado la "insuficiencia" de infraestructuras adecuadas de prevención, "indispensables" para minimizar los "efectos devastadores de las crecidas". Además, ha sostenido que el mantenimiento de barrancos y cauces "ha podido afectar a la capacidad de drenaje al verse la circulación del agua obstaculizada" y ha advertido de la "carencia" de las mismas, "desde hace 30 años".

En este contexto, ha abogado por analizar si los procedimientos "han funcionado correctamente" y para ello ha considerado necesaria "una profunda reflexión entre todos los actores" porque los ciudadanos "no entendemos lo que implica el establecimiento de regiones de emergencia 0, 1, 2 o 3" ni cómo se gestiona una alerta. "Lo que sí sabemos es que no se nos prealertó y nos alertaron tarde. Y estuvimos tres días solos y abandonados", ha sostenido. Además, ha apostado por impulsar protocolos de actuación y porque los mensajes a la población sean "claros".

Respecto al proceso de reconstrucción, confía en que los responsables públicos "no nos volverán a fallar" y ha recalcado que la coordinación entre las distintas administraciones es "más necesaria que nunca". Como ejemplo de ello ha celebrado el acuerdo para la creación de la comisión mixta entre Gobierno y Generalitat. Pero también ha pedido que la reconstrucción vaya "más allá" del plano físico o económico y aborde el emocional y comunitario, para lo que ha propuesto impulsar programas de apoyo psicológico o la creación de espacios de encuentro comunitario y memoria colectiva.