Llega el tiempo de Fallas según Aemet: sol y más de 20 grados para toda la semana

La última semana de febrero estará marcada por temperaturas altas para la época del año e incluso se rozarán los 25 grados

Búscate en la mascletà del 22 de febrero en València

Búscate en la mascletà del 22 de febrero en València / F. Bustamante

J.Roch

València

El gran domingo fallero de la Crida ha dado paso al verdadero tiempo de Fallas: sin aire, sol y más de 20 grados de temperatura. Esa será la tónica general de la última semana de febrero, marcada en general por el tiempo estable y, sobre todo, temperaturas altas para la época del año.

Así que València encara la semana en que tendrá lugar la primera mascletà con un patrón claramente veraniego, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el litoral norte: estabilidad, cielos poco nubosos y máximas que rozan o superan los 20 grados en los momentos más favorables.

Los mejores días

El martes y el miércoles alternarán sol y algunas nubes, con máximas cercanas a los 19 y 21 grados y una probabilidad de precipitación prácticamente nula. En paralelo, el índice ultravioleta se mantendrá en valores moderados, por lo que AEMET recomienda precaución en las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre.

Precisamente, el episodio más veraniego llegará en la segunda mitad de la semana, cuando el termómetro repunte y el viento tienda a aflojar, dejando una sensación térmica más agradable en la capital y su franja costera.

Entre el jueves y el viernes se esperan los registros más altos, con máximas en torno a los 20 y 21 grados y una presencia predominante del sol, apenas interrumpida por intervalos de nubes altas. En especial, el jueves destaca por la calma atmosférica: la previsión apunta a viento prácticamente en calma en varias franjas del día, un escenario poco habitual en una costa acostumbrada a las brisas.

Durante estos próximos días, incluso se rozarán los 25 grados en el área mediterránea, según ha informado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

El tiempo en Valencia según la Agencia Estatal de Meteorología

El tiempo en Valencia según la Agencia Estatal de Meteorología / Aemet.es

El fin de semana

El fin de semana, en cambio, introduce un matiz: bajan ligeramente las máximas hacia los 18 grados y aumenta la incertidumbre con un repunte de la probabilidad de lluvia (en torno al 35%). Aun así, el escenario general continúa lejos de un cambio brusco: la semana se perfila, en conjunto, como una sucesión de jornadas luminosas, con el mejor equilibrio entre sol, temperatura y ausencia de viento concentrado en el tramo final.

