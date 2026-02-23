Llorca, sobre la encuesta de Camps: "Se ha encargado un estudio para él que dice que él es el mejor, pues perfecto"

El president Juanfran Pérez Llorca no ha querido entrar en el debate sobre los liderazgos en el PPCV que ha agitado este lunes Francisco Camps con la publicación de una encuesta que le sitúa como el dirigente mejor posicionado para recuperar voto de Vox hacia el PP, pero ha tratado de minimizar el alcance del estudio presentado este lunes por el ex jefe del Consell, remarcando que ha sido encargado por él mismo.

Llorca ha indicado que Camps, que ha vuelto a insistir en la necesidad de convocar ya el congreso autonómico al que se presentará, "no ha pedido nada que no venga pidiendo hace tiempo" y ha sembrado algunas dudas sobre la credibilidad del trabajo demoscópico: "Se ha encargado un estudio para él y ese estudio dice que él es el mejor, pues perfecto", ha indicado el president.

Aprovechando su visita a las obras de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt, Llorca ha marcado distancias con Camps y pese a destacar el "respeto" que le tiene, ha subrayado que mientras el expresident está "pensando en el tema electoral" él está "explicando un proyecto que va a generar 30.000 empleos en la C. Valenciana".

"Estoy en esas cosas ahora, que es para lo que he sido elegido president", ha ampliado Llorca, que sin embargo no ha querido pronunciarse sobre un congreso autonómico del partido qu él mismo apoyaba hace algo menos de un año.