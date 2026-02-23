Martínez Mus dice que no tuvo noticias de Mazón la tarde de la dana de Valencia: “Me preocupaba de lo mío”

El entonces conseller de Infraestructuras y hoy vicepresidente tercero del Consell para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que no tuvo noticias del paradero del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, la tarde del 29 de octubre de 2024. “No”, ha respondido sucintamente a la pregunta que le ha formulado el diputado del Grupo Mixto Javier Sánchez Serna en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados.

En una comparecencia en la que, como es habitual en esa comisión, Mus ha ofrecido respuestas breves y directas, el diputado Sánchez Serna, el segundo en intervenir, ha preguntado también al vicepresidente si le extrañó que el entonces president no estuviera en el Cecopi el día de la dana. También ha respondido negativamente: “Después he sabido que no es miembro del Cecopi y por eso no fue”. En cualquier caso, ha dicho que no estaba pendiente. “Yo la verdad es que me preocupé de lo mío, de la atención que tenía que prestar ese día”, ha defendido.

Las preguntas sobre Mazón y las referencias al expresident han centrado buena parte de las intervenciones, que han transcurrido en un tono algo más calmado que el que se escuchó durante la comparecencia de su exjefe del Consell.

La fecha de las víctimas en Corts: “No le doy más importancia”

Pero también se ha preguntado a Martínez Mus sobre cómo valora que las asociaciones de víctimas y afectados de la dana comparezcan ahora, en febrero de 2025 y más de un año después de la tragedia, en otra comisión, la de las Corts Valencianes. “En el orden del día se ha acordado que fuera ahora, y llega el dia que tocaba”, ha defendido. Las comparecencias, pues, “empiezan hoy”. “No le doy más importancia”, ha añadido, a preguntas de la portavoz de Compromís (en el grupo mixto) en la Comisión, Àgueda Micó.

A las víctimas se ha referido también su excompañero de grupo, Alberto Ibáñez, portavoz de Sumar en la comisión. “Míreme a los ojos y pida que expulsen al diputado Mazón; no podemos permitir que un señor que se fue a casa a dormir mientras había gente atrapada y personas que no sabían si sus familiares estaban muertos o no siga en las Corts”, ha reclamado. Le respondía Martínez Mus afeándole que intentara “utilizar siempre a las víctimas como escudo arrojadizo” y “en debates políticos”. “¿Saben quién me ha pedido que le pregunte eso? Las víctimas”, ha contestado Ibáñez.

Insiste en el “apagón informativo”

El conseller, que tenía entonces competencias directas sobre los ferrocarriles y la red de metro que depende de la Generalitat, ha recalcado que durante la tarde de la dana "no tenía información distinta de la que salía de los centros oficiales", sino que recibía "las mismas alertas que tienen todos los valencianos". "No tengo una agencia meteorológica ni sensores en los barrancos", ha señalado. Sobre su no asistencia al Cecopi, ha añadido que no tenía que estar allí: “había gente de mi departamento, los que tenían que estar”.

Además, ha intentado trasladar que, el 29 de octubre por la mañana, la situación meteorológica entraba dentro de la normalidad de un episodio de gota fría en la Comunitat Valenciana. “Hemos tenido 35 alertas rojas en los últimos años, casi tres y media por año”, ha dicho. Sobre la movilización de agentes medioambientales, ha añadido que “tenían la prevención habitual en cada nivel de alerta dictado”. Es decir que, sin nombrarla directamente, ha abundado en la tesis del apagón informativo que viene sosteniendo el Consell sobre la información procedente de las agencias estatales.

En FGV, protocolos “a rajatabla”

En cuanto a su ámbito de actuación en aquel momento, las infraestructuras y el transporte, ha dicho que durante toda la jornada del 29 de octubre de 2024 se registraron incidencias en carreteras y en la red de ferrocarriles, pero que estas no difirieron, al principio, de las que registra el servicio de forma habitual. "Hubo incidencias pero como las que tenemos muchas veces" y hasta las 18.00 horas de la tarde la alerta hidrológica "estaba por debajo de lo normal, bajaban los caudales", ha recordado.

En cuanto a FGV, ha dicho que los protocolos estaban establecidos por el Consell del Botànic “se aplicaron a rajatabla”. “El tráfico se corta a las 19.45 porque la sede central operativa de Metrovalencia está inundada”, ha explicado. Precisamente por esos protocolos, ha dicho, “no hubo que lamentar ninguna pérdida” entre pasajeros y trabajadores.